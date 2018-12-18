На крупном хлебокомбинате Москвы устроили голодный бунт из-за позорного поведения начальства

Сотрудники крупного хлебозавода "Черкизово" в Москве почти неделю назад объявили голодовку, потому что им не платят зарплату с августа.

Как сообщает "Русская служба ВВС", с 14 декабря около 50 человек ничего не едят, потому что остались без денег перед новогодними праздниками.

Так, руководство предприятия задолжало сотрудникам больше 10 млн рублей, а о компенсации никто ничего не говорит. По словам сотрудников, задержки платежей были постоянно – на два-три месяца. В этот раз многие не получали зарплату с августа. За пять дней количество протестующих увеличилось до 80 – среди них и начальник производства Галия Якушина.

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"Сложилась такая обстановка, что завод не в состоянии выплачивать заработную плату, так как деньги от продажи продукции поступали не на счета завода, а на счета торгового дома "Настюша", для которого мы являемся дочерним. На сегодняшний день дебиторская задолженность торгового дома к нам – около 500 млн рублей", – рассказала она.

Хлебзавод Эхо Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а гендиректора Яна Соловьева, который 14 декабря остановил производство, объявил в розыск.

"По версии следствия, с августа 2018 года по настоящее время генеральным директором ОАО "Черкизово" в нарушение требований Конституции Российской Федерации, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата", – сообщает СК.

Сотрудники завода "Черкизово" Новые известия

Предприятие должно деньги не менее чем 100 сотрудниками организации. Следователи провели обыски у руководства и пообещали принять все возможные меры для возмещения причиненного потерпевшим вреда. По словам голодающих, никто никаких обещаний им не давал, хотя на завод за время голодовки приезжали и прокуратура, и депутаты Госдумы, и представители СКР.

"Это мало чем успокаивает. Нет представителей ни из префектуры, ни из мэрии – никто нами не интересуется вообще, в каком мы здесь состоянии", – сказала начальник производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин разозлил россиян заявлением о зарплате. Он сказал, что ему нужно зарабатывать зарплату, которую в конце месяца выдают в кассе.

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