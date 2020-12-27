В Кремле заявили об атаках на Путина с Запада последние 20 лет

На президента России Владимира Путина последние 20 лет идут различные атаки. Но он на них не реагирует, поскольку за это время у него якобы уже сформировался к ним иммунитет.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире одного из пропагандистских каналов. Его попросили прокомментировать отношение главы РФ к "нападкам на него, активизировавшимся в последние месяцы", передают РИА Новости.

"Атаки на Путина идут и с Запада, и изнутри на протяжении последних 20 лет и, конечно, за это время определенный иммунитет наверняка у президента сформировался", –отметил представитель Кремля.

Песков выразил убеждение, что все обвинения в адрес президента – это "вранье". Тогда как сам Путин гораздо устойчивее, чем сила "огрызаний кого-то извне", а также людей, желающих его "уколоть".

"Реагировать на каждый чих, каждую инсинуацию или, по-русски говоря, вранье, он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет. Реагировать на это эмоционально, как какой-то трепетный юнец? Ну Путина таким представить себе просто невозможно", – возмутился Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, мол, косвенные признаки указывают на то, что президент РФ Владимир Путин готовится к отставке. Тогда как к власти в стране якобы могут привести его дочь.