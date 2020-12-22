В Кремле заявили, что не смотрели видео расследования Навального об отравлении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смотрели видео расследования Алексея Навального об отравлении оппозиционера "Новичком".

При этом подчеркнул, что следственные действия по этому делу не дискредитируют эффективную работу Федеральной службы безопасности РФ, и ведомству не нужно выступать с опровержениями или пояснениями о своей роли в произошедшем. Об этом представитель российского правительства заявил на встрече с журналистами 22 декабря, передает ТАСС.

"Это попытка дискредитации, но, безусловно, подобные попытки не могут опороччить ФСБ. Служба по конституции выполняет очень важную роль, защищая нас с вами от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно", – сказал Песков.

Он назвал информационным шумом новости относительно происшествия с отравлением, который Навальный якобы "поднимает вокруг своей персоны". По его мнению, так у "больного" оппозиционера проявляется "мания преследования и величия".

"Я, наверное, так чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую обычно не высказываю, ибо не имею на это права. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия. Как говорят, он даже сравнивает себя с Иисусом. В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду, такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее", – высказался Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле и администрации российского президента "хватает другой работы", поэтому там не смотрели видеоматериалы Навального.

Также пресс-секретарь главы РФ заявил, что они до сих пор не имеют достаточных данных, "чтобы уверенно говорить о том, что Алексей Навальный был отравлен".

"Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию от наших визави в Берлине, от медиков в "Шарите" и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Берлине, Швеции, Франции. Российская сторона не может уже достаточно долго получить запрошенную информацию об этом из Организации по запрещению химического оружия. Поэтому мы не можем однозначно говорить об отравлении", – подытожил Песков.

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