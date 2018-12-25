Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам послал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать его политические амбиции

Саиф аль-Ислам Каддафи, являющийся сыном свергнутого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи, обратился к российским властям с просьбой поддержать его президентские амбиции в Ливии. В том числе и финансово.

И тут в Кремле задумались, не пришла ли пора отменять пенсии. Ведь государство, по мнению некоторых российских чиновников, не просило вас рожать, никто, соответственно, и не просил вас доживать до пенсионного возраста.

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