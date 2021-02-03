В Кремле вступились за каналы кума Путина
В Кремле заявили, что осуждают "санкции президента Украины Владимира Зеленского" против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne и ZIK, принадлежащих ему и куму Путина Виктору Медведчуку.
Позицию российского правительства озвучил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова цитирует издание РБК.
"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", – сказал рупор Кремля.
По его словам, в правительстве РФ уверены, что эти санкции "не соответствуют ни международным нормам, ни стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ".
Также Песков выразил убеждение, что на запрет "трех оппозиционных телеканалов" в Украине должны "обратить внимание международные организации". Среди них он указал на миссию ОБСЕ.
Напомним:
Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет. Речь идет об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.
Представители медиа, которые попали под санкции, заявили, что решение СНБО – это "расправа над неугодными СМИ", а повод для введения ограничений против владельца холдинга Козака "надуман".
В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию о блокировании попавших под санкции телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Однако данные не подтвердились, 3 февраля они продолжали работать в штатном режиме.
Выяснилось, что эти телеканалы финансируются компанией из отдельных районов Луганской области.
Тем временем украинцы поддержали блокировку телеканалов Медведчука.