В Кремле вступились за каналы кума Путина

В Кремле заявили, что осуждают "санкции президента Украины Владимира Зеленского" против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne и ZIK, принадлежащих ему и куму Путина Виктору Медведчуку.

Позицию российского правительства озвучил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова цитирует издание РБК.

"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", – сказал рупор Кремля.

По его словам, в правительстве РФ уверены, что эти санкции "не соответствуют ни международным нормам, ни стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ".

Также Песков выразил убеждение, что на запрет "трех оппозиционных телеканалов" в Украине должны "обратить внимание международные организации". Среди них он указал на миссию ОБСЕ.

Напомним:

Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет. Речь идет об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.

Представители медиа, которые попали под санкции, заявили, что решение СНБО – это "расправа над неугодными СМИ", а повод для введения ограничений против владельца холдинга Козака "надуман".

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке

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