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18 марта • обновлено в 11:14
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В Кремле всех проверили на коронавирус: кашляющий Путин попал на видео

2.2т
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Сотрудники администрации президента России Владимира Путина в среду, 18 марта, сдали тесты на коронавирус.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Да", – сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники Кремля.

Перед этим во вторник, 17 марта, прошли проверку на коронавирус журналисты, которые планируют освещать деятельность президента.

В Кремле всех проверили на коронавирус

В Кремле всех проверили на коронавирус

07tv.ru

Песков объяснил это мерами предосторожности и попросил СМИ тщательно отбирать тех сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием главы государства, избегать делегирования журналистов, недавно побывавших за рубежом.

Он отметил, что для освещения одного из ближайших мероприятий президента были заявлены представители ряда СМИ, которые за последние две недели бывали за границей, в том числе в странах с повышенной опасностью распространения коронавирусной инфекции.

В сети уже отреагировали на тотальную проверку, опубликовав видеоряд с кашляющим Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Беларуси забили тревогу из-за странного кашля президента Александра Лукашенко. Симптомы во многом напомнили именно характерные коронавирусу.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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