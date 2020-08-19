В Кремле впервые прокомментировали протесты в Беларуси

В правительстве России заявили, что попытки вмешательства извне в ситуацию с протестами в Беларуси имеют место, но они недопустимы.

Такую позицию Кремля впервые после президентских выборов 9 августа высказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что потребности в предоставлении помощи соседнему государству пока нет, передает ТАСС.

"Беларусь – это братская нам страна и Союзное государство. Белорусский народ – братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит там, как к внутреннему делу этой страны", – сказал российский политик.

По его словам, на фоне событий в Беларуси все должны делать все необходимое, чтобы создать условия для сохранения ситуации в рамках правового поля и осуществления необходимого диалога.

При этом главное, передал Песков мнение Кремля, чтобы "не было никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит".

"Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым… Потребности в оказании помощи Беларуси со стороны России по линии ОДКБ и договора о Союзном государстве сейчас нет", – подытожил пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Александр Лукашенко, который был главой Беларуси пять сроков подряд, провел новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привел войска на западных границах в полную боевую готовность.

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