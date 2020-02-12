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12 февраля • обновлено в 14:20
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В Кремле впервые отреагировали на стремительное падение рейтинга Путина

1.9т
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя рекордное снижение рейтинга главы РФ, заявил, что Кремль не собирается предпринимать из-за этого специальные меры.

Как сообщает Telegram-канал Пул N3, по словам Пескова, мер по поднятия рейтинга Путина не предвидится.

"Лучшая мера – это ежедневная работа", – сказал Песков.

В Кремле впервые отреагировали на стремительное падение рейтинга Путина

narodna-pravda.ua

Как пишет "news.ru", кроме того, по словам Пескова, он не считает, что опрос Левады-центра отражает "реальные настроения в обществе". По его убеждению, существуют якобы и другие данные, говорящие о высоком рейтинге Путина.

"Это зависит от методики <...> которые свидетельствуют, наоборот, о повышении уровня доверия к президенту, о поддержке его работы в первые месяцы текущего года в связи с известными его инициативами и так далее", – сказал он.

Напомним, соцопрос, проведенный экспертами "Левада-Центр", показал, что за последние два года уровень доверия россиян к своему президенту значительно упал.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Валерий Соловей допускает, что в случае, если Путин уйдет со своего поста досрочно, в стране начнется кризис, но гражданской войны не будет.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
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Юг Руси
Юг Руси
Как упал, так и поднимется
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Левада-центр признан иностранным агентом, как ему можно верить
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фил филька
фил филька
обос с упорством пропаган дона весь день втуляет мысль о падении рейтинга путина)
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