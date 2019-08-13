В Кремле впервые отреагировали на митинг в Москве

Акции протеста, которые прошли в Москве (РФ), не являются признаком политического кризиса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что протесты происходят во многих странах мира, передает РИА Новости.

"Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста, иногда эти акции имеют смешанный характер – такой протестно-гулятельно-развлекательный характер. Тоже такие симбиозы встречаются, поэтому здесь нужно достаточно адекватно оценивать происходящее", – сообщил он.

Песков добавил, что глава Кремля Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но не считает нужным высказываться по их поводу.

"Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее... Но вы знаете, что в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения", – передал Песков слова Путина.

Пресс-секретарь добавил, что за ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму следят, обращают на это внимание и отслеживают моменты, "по которым у людей возникают вопросы".

"И делаем это не только мы, а делают это, главным образом, городские власти, потому что все-таки речь идет, наверное, о выборах в Мосгордуму. Давайте исходить из этого", – акцентировал он.

Митинг в Москве

Также в Кремле заявили, что протесты в Москве были как законно согласованные, так и наблюдались попытки организации беспорядков.

"Здесь нужно четко дифференцировать: легитимная, согласованная заранее в установленном порядке акция того или иного характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки, это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое - я имею ввиду, имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков", – сообщил Песков.

Пресс-секретарь Путина также оправдал действия силовиков, которые задерживали людей на митинге.

"В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности, естественно, делают всё, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации и обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций… Сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти, оказания им сопротивления", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в Москве прошла новая акция протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

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