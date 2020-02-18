В Кремле цинично отреагировали на атаку террористов на Донбассе

Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с деталями атаки террористов на позиции ВСУ вблизи Золотого на Донбассе, которая произошла утром 18 февраля.

Поэтому, по его словам, возлагать ответственность за это столкновение на Москву нельзя. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало его. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с обеих сторон, в связи с чем мы выражаем соболезнования", – сказал он.

Дмитрий Песков

При этом Песков выразил надежду, что вскоре им удастся выяснить подробности, и уже потом Кремль выступит с официальной позицией.

"Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-то выводы", – нагло ответил пресс-секретарь главы РФ.

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