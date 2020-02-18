В Кремле цинично отреагировали на атаку террористов на Донбассе

Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с деталями атаки террористов на позиции ВСУ вблизи Золотого на Донбассе, которая произошла утром 18 февраля.
Поэтому, по его словам, возлагать ответственность за это столкновение на Москву нельзя. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало его. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с обеих сторон, в связи с чем мы выражаем соболезнования", – сказал он.
Дмитрий Песков
При этом Песков выразил надежду, что вскоре им удастся выяснить подробности, и уже потом Кремль выступит с официальной позицией.
"Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-то выводы", – нагло ответил пресс-секретарь главы РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.
Местные жители начали выкладывать в сеть видео с места атаки России.
Журналист Айдер Муждабаев высказал мнение, что бой 18 февраля – это начало операции Путина по принуждению Украины к капитуляции.
В пресс-службе ООС заявили, что после 10:00 российские войска отступили, бой в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился.
Военный эксперт Константин Машовец рассказал, что российские оккупанты на Донбассе работали против защитников Украины двумя ударными группами – артиллерией и минометами.
После позорного отступления террористы "ЛНР" выдали фейк о том, что бой якобы начали ВСУ, накрыв позиции оккупантов из артиллерии.
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