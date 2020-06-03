Очень похоже на то, что в РФ постепенно теряется централизованное управление, и это выражается пока не очень очевидными, но достаточно показательными событиями. Только вчера мы писали о том, как скандал, разразившийся вокруг публикации в Блумберг данных о всего 25% рейтинге Путина. Тогда против издания ополчились и официальные лица Московии и отдельные политические деятели, мол – враки все это, поклёпы. По линии МИД в Блумберг даже пришло требование дать опровержение и натурально извиниться, нет, не перед Путиным лично, а перед его обезображенным рейтингом.

В общем, такая реакция не удивляет, поскольку там давно привыкли, что по звонку сверху их пресса щелкает каблуками и становится либо по стойке "смирно", либо в позицию "чего изволите", но вот в других странах, и в США, в частности, такие номера не проходят. Там даже под твитами президента могут поставить статус "мы проверяем этот бред".

Но итогом скандала стало выяснение очень грустного состояния дел. Оказывается, что Блумберг ничего сам не выдумывал, а взял данные у "Левады-Центр", а там данные взяли у ВЦИОМ, то есть у самого государства. Вот это и означает, что начинают отваливаться целые куски от с таким трудом построенной Путиным "вертикали власти". И что самое тревожное, происходит это не потому, что кто-то там строит козни, такие уже либо давно сидят, либо в могиле, а просто в виду износа этой самой вертикали.

Поскольку вертикаль всегда заточена под самодержца, как бы он не назывался (иначе это – не вертикаль), то она проходит все эволюции, которые происходят и с ее навершием, в данном случае – с Путиным. А он уже какое-то время демонстрирует все большую неадекватность, которая проявляется в различных сферах жизни страны. Достаточно вспомнить его "нефтяной маневр" и все то, что за ним последовало.

В общем, у деда с мозгом происходят предсказуемые и объективные дегенеративные процессы, что сказывается на его поведении, речах и безусловно – качестве принимаемых решений. В данном случае под качеством мы имеем в виду не эффективность, своевременность или что-то в этом роде, а просто соответствие всем остальным действиям, которые совершаются в это самое время. Ведь было бы странным, если человек старательно набирает воду в ведро и тут же в нем делает дырки. Но у путина все больше именно таких фокусов.

Вот и сегодня стало известно о чем-то подобном. Формально это касается эпидемии коронавируса в РФ, но по факту, речь идет о логичности и последовательности действий, которые указывают на наличие или уже отсутствие здравого смысла у власти, а значит, и у Путина.

Как уже не раз отмечалось наблюдателями по всему миру, нами в том числе, Москва явно демонстрирует искусственные данные по течении эпидемии хотя бы потому, что имея третий результат по количеству зараженных, имеет какую-то феноменально низкую смертность, которую ничем нельзя пояснить. Даже "волшебные" данные Китая уже переплюнуты настолько далеко, что старик Си просто присвистывает и чешет затылок.

Ведь Китай умудрился показать всего 4 634 трупа на 83 022 зараженных, а дед Вова показывает 5 077 трупов на 423 741 зараженных. А это говорит, что по соотношению зараженных и умерших, Китай показывает намного более высокие показатели смертности, практически в пять раз выше, чем РФ.

И вот сторонние наблюдатели, как один, сходятся на том, что РФ показывает искусственную статистику, ничего общего не имеющую с реальностью, а вот в самой РФ рассказывают о том, что у них такая замечательная медицина и ее настолько много, что просто девать некуда. Плюс к тому, они уже вот-вот вакцину выпустят и прямо сейчас испытывают новейший препарат, который уничтожает вирус.

Как сообщает российская пресса, для разработки антиковидного препарата применена технология, которой анала говнет. Понятно, что они держат все в тайне, но утечки сообщают о том, что препарат состоит из двух составляющих. Первая – специальный нанопорошок, который попадая вирусу в глаза, не дает ему видеть, куда там следует прицепляться. Второй компонент – множество нанотанков типа Армата, которые подкрадываются к дезориентированному вирусу вплотную и стреляют в жизненно важные органы крупнокалиберным наноснарядом.

В любом случае, медицина там очень мощная. Правда, Лукашенко не оценил уровня российской медицины и приказал скормить российские тесты свиньям, поскольку даже китайские, на фоне российских, выглядят настоящей вундервафлей.

Но если вы сами рассказываете, что медицина у вас так же стоит, как и вертикаль власти, то хотя бы между собой должны либо верить в это, либо правдоподобно демонстрировать эту уверенность. Именно так и действует вертикаль, если она есть. Но на поверку оказывается, что никто в эту медицину не верит и тем более – не верит в нанотаблетки и несколько видов вакцин, которые заявлены со вкусом сыра, лука и почему-то – турецких помидоров. Будь это иначе, российская пресса никогда не написала бы следующее.

"Высшему руководству России пришелся по душе режим эпидемических ограничений, запрещающий гражданам выезжать из страны и приближаться друг к друг ближе чем на 1,5 метра. Полная отмена карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, будет возможна лишь во второй половине 2021 года – такой срок правительство заложило в план восстановления российской экономики".

Здесь нет опечатки. Речь идет именно о второй половине следующего, 2021 года, поскольку это уже будет последний, третий этап выхода из карантина, а два предыдущих довольно подробно расписаны в соответствующем документе и выглядит это следующим образом.

"Первый продолжится до сентября 2020 года и будет назван этапом адаптации. Он включает "продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса…

Первый продолжится до сентября 2020 года и будет назван этапом адаптации. Он включает "продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса".

На этой стадии закрытыми останутся крупные торговые центры и магазины и естественно – "больше двух не собираться. В описании этапа прямо указано, что цели восстановления экономки в это время не стоит.

"С октября 2020-го по июнь 2021-го планируется следующий этап, также с "сохранением отдельных ограничительных мероприятий".

Это будет очень интересный этап, когда местные власти или центральное правительство могут отдельно решать, какие именно ограничения снимать, а какие – нет. Это касается всяких массовых мероприятий, в первую очередь, акций протеста и тому подобного. Кк ожидается, на этих акциях вирус передается со страшной силой, а потому до следующего лета – запрет.

Этот же принцип касается и того, какие ТРЦ, например, будут работать и будут признаны безопасными, а какие – нет. Думаю, что уже даже тарифы разработаны, которые будут регулировать положительное решение этого вопроса. Думаю, что там будут и ежемесячные взносы, чтобы до лета следующего года объект не был снова признан опасным.

Тут следует отметить, что такие вот планы как-то не вяжутся с утверждениями о прекрасной медицине, препаратах и прочем. Или у вас все это есть и через месяц все открывается, или что-то из двух одно. В противном случае получается, что правая рука не знает, что делает левая, а это и есть признак того, что не та уже вертикаль и пошли по ней глубокие трещины.