В Кремле рассказали, как Путина "охраняют" от коронавируса

С начала пандемии коронавируса (COVID-19) президент России Владимир Путин перешел на более безопасный режим работы из-за угрозы заражения.

Как рассказал в интервью НТВ журналист кремлевского пула Андрей Колесников, которого называют "летописцем Путина", сейчас с президентом РФ работают только "личники" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ни до какого Ново-Огарево, где остановился Путин, мы-то, конечно, не доезжали. Там были проверенные оператор и личный фотограф, проверенные, я имею в виду, на предмет короновируса", – отметил он.

По словам Колесникова, перед встречей с президентом все обязаны пройти двухнедельный карантин.

"И все, кто встречался в это время с Путиным очно. Вдруг ты включаешь ТВ, смотришь, а Сечин разговаривает с ним без маски или глава МЧС, например. Все они, так или иначе, проходили процедуру самоизоляции перед встречей с президентом", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы была создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции".

Путин заговорил о возможности поставок в Украину российской вакцины от коронавируса, которая вызвала сомнения у экспертов.