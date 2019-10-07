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7 октября • обновлено в 14:11
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В Кремле рассказали, как Путин отпразднует день рождения

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Президент России Владимир Путин проведет свой 67-й день рождения в кругу родных и друзей.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента главы Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

"У Путина сегодня день рождения. Он с родными и друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем мы сегодня после обеда дадим обобщенную информацию: сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег", – отметил он.

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Со слов Пескова, у Путина уже состоялось десять телефонных разговоров, во время которых лидеры других стран не только поздравляли его, но и обсуждали с ним рабочие вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 67 лет. Российские звезды уже успели опубликовать слащавые посты с поздравлениями в социальных сетях.

Владимир Путин

Владимир Путин

Также в день рождения президента РФ Владимира Путина ему в сети желали скорого выхода на пенсию, проклиная его в ограблении России.

Отметим, что сеть взбудоражило видео, на котором Путин проводит время в лесу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Тег
день рождения
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филипп филипыч
филипп филипыч
активисты дневной намаз считаю открытым!)
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70rus xxx
70rus xxx
Приятно,что Украина так внимательно наблюдает за российским президентом.
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