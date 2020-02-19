В Кремле раскрыли неожиданные подробности отставки бывшего "смотрящего" на Донбассе

Пресс-секретар главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встречался со своим уволенным накануне советником Владиславом Сурковым, возможно, для обсуждения его дальнейшего назначения на другую должность.

В то же время он отметил, мол, не знает этого точно, но выразил уверенность, что экс-куратор "Л/ДНР" "не пропадет". Об этом сообщают "РИА Новости".

"Они встречались. Он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию", – подчеркнул Песков.

Песков рассказал о дальнейшем трудоустройстве Суркова

Пресс-секретарь российского президента добавил, якобы не сомневается в том, что многолетний опыт и талант Суркова "найдут свое применение".

Но вот будет ли связано последующее назначение бывшего куратора Путина по Донбассу с Украиной, а также будет ли это государственная или коммерческая структура, он не сказал.

"Не берусь прогнозировать. Он может быть задействован в самых разных направлениях, не только украинском… У меня нет данных о том, где дальше собирается работать Сурков", – высказался Песков.

Также он отметил, что настоящей причины ухода Суркова не знает, и предложил спросить его об этом напрямую.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Об отставке Владислава Суркова стало известно несколько недель назад. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины.

Неофициальным руководителем "украинского направления" в Москве стал замглавы Администрации Путина Дмитрий Козак. Спикер главы РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение Козака.

18 февраля глава РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента России.

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