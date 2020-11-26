В Кремле прокомментировали информацию о "любовнице" Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию российской группы "Проект" о якобы близких отношениях Владимира Путина со Светланой Кривоногих.

Он назвал публикацию "голословной и малоубедительной", пишет "Медуза". Песков отнес ее к "эпистолярному жанру".

По словам пресс-секретаря, он "просмотрел" опубликованный журналистами-расследователями материал.

"Но, скажем так, он малоубедительный. Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. Я склонен наверное относить это к таким материалам, такая, знаете, провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал это не тянет. Это, конечно, абсолютно какие-то утверждения, фактически они голословные, де-факто они все голословные", – сказал он.

Песков допустил, что будут появляться новые материалы на эту тему.

"Это нам известно, и ничего в этом такого особенного нет. И ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев", – уточнил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что российские журналисты нашли у президента РФ еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году. Ее матерью является Светлана Кривоногих, познакомившаяся с Путиным в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом.

Журналисты считают, что отношения Кривоногих и Путина завершились в конце 2000-х. Ссылаясь на копии документов, расследователи сообщили, что отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.