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31 декабря • обновлено в 18:48
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/ Новости экономики

В Кремле признали главный провал в 2019 году

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Скромные темпы роста экономики являются главной неудачей России в уходящем 2019 году.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Если говорить о главной неудаче, то, наверное, то, что темпы роста пока остаются скромным. Об этом все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста", – отметил он.

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При этом Песков считает, что в России осталось "много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы".

Отмечается, что в декабре Центробанк России опубликовал материалы, согласно которым регулятор ожидает замедления годовых темпов роста ВВП России в IV квартале 2019 года с последующим ускорением в I квартале 2020 года.

Кремль

Кремль

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство финансов США ввело санкции против 17 граждан и семи российских компаний за киберпреступления.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
Новости России
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Всё норм, просто вам нужен прорыв!Доллар желательно по 200. Импартазамищение. Неимеющих аналогов авианесущих каптилок. Принести в исконно срускую Ливию сруский мир. Ну и конечно же вернуть Беларусь в родную говень. С Новым Годом мышебратья.
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Mega Death
Mega Death
Лучше медленно, но стабильно))) Количество всё равно перерастет в качество)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если выбирать, то я за такой "провал", как у России и против того "успеха", что у Украины.
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