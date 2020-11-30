В Кремле покончил с собой сотрудник охраны Путина – СМИ

На территории Кремля (Москва) застрелился сотрудник подразделения Федеральной службы охраны России, отвечающего за личную охрану президента Владимира Путина, Михаил Захаров.

Информацию распространили российские Telegram-каналы, подчеркивая, что мужчина покончил с собой во время службы. Инцидент в частности случился в 5-ом отделе Управления личной охраны Службы охранных мероприятий ФСО РФ.

"По словам коллег Захаров, причиной его гибели могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки, – в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов", – говорится в сообщении.

Отмечается, якобы супруге погибшего не сообщили о причинах смерти мужа. СМИ пишут, что с женщиной связалось руководство охранника и рассказало только о его гибели, "не вдаваясь в подробности произошедшего". Хотя подчеркивается, что последнее время мужчина не жил вместе с супругой и в декабре они должны были развестись по обоюдному согласию.

Коллеги Захарова якобы рассказали, что в последнее время в ФСО участилась практика переработок из-за острой нехватки кадров. Охранники говорят, что часто им приходится работать не только в свою смену, но и за уволившихся коллег. Эти дополнительные часы службы, утверждают они на условиях анонимности, никак не оплачиваются.

"Раньше, накопив достаточное количество переработок, возможно было выйти досрочно на пенсию, например, на год раньше положенного. Однако совсем недавно эту практику отменили и руководство ФСО донесло до рядовых сотрудников, что все их "дополнительные часы" обнуляются", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Москве нашли мертвым снайпера ФСО, который был сотрудником охраны президента Владимира Путина. 24-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову, от которого скончался на месте.