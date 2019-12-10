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10 декабря • обновлено в 15:19
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В Кремле подвели итоги встречи Путина и Зеленского

1.4т
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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимир Путина на "нормандском саммите" в Париже может стать хорошим началом для их дальнейшего конструктивного общения.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это было деловое, прагматичное общение, достаточно открытое, где стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов Мы надеемся, что это станет хорошим началом для конструктивного общения во имя решения тех сложных проблем, которые сейчас стоят между Москвой и Киевом, как в плане двустороннего сотрудничества для начала, так и для урегулирования на юго-востоке (Украины – Ред.)", – рассказал он.

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Песков отметил, что сейчас многое зависит от выполнения странами своих обязательств. При этом он добавил, что в Париже предметно не обсуждалось создание подгруппы, которая бы занималась вопросами передачи границы под контроль Украины.

"Весьма скрупулезно изучался текст минских договоренностей, где четко прописан порядок и последовательность действий, согласованных всеми сторонами, для передачи контроля над границей. Как вы знаете, во втором параграфе совместного документа о согласованных итогах парижского саммита четыре президента написали: "Минские соглашения продолжают быть основой работы "нормандского формата", государства-участники которого привержены к их полному выполнению", – рассказал представитель Кремля.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Также Песков заявил, что невозможно менять формат переговоров трехсторонней группы в Минске без согласия ее участников. Пресс-секретарь заметил, что большая часть вопросов, которые обсуждались на встрече " четверки" касались "ЛДНР".

"Конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное без контактов Киева с этими представителями решение весьма и весьма сложно", – пояснил он.

При этом Песков пригрозил, что любой отход от минских соглашений чреват "полной хаотизацией процесса урегулирования".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
куда денетесь, условия капитуляции надо выполнить, иначе будете наказаны
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
думаю, что все-таки придется России принуждать Киев к миру... киевляне тоже должны хоронить детей, как хоронили в Донецке и Луганске... так будет справедливо...
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