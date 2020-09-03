В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы лжи канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный отравлен веществом "Новичок".

Как сообщает РБК, представитель Кремля отметил, что Лукашенко еще не предоставил никаких свидетельств своих слов.

"Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет", – сказал Песков.

Напомним, Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией озвученную Меркель информацию об отравлении Навального "Новичком".

"Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему – Навальному – хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи... Отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – отметил он.

Президент Беларуси утверждает, что группа специалистов подготовила для администрации Меркель заявление, которое она сделала.

"Сделали они это – цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", – добавил Лукашенко.

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