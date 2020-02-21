В Кремле оправдали Путина за слова о "растаскивании" России и Украины

В Кремле поспешили оправдать заявление главы РФ Владимира Путина о странах, которые якобы насильно "растаскивают" Россию и Украину.

Позицию президента в частности прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Он подчеркнул, что российский лидер говорил о странах, которые не заинтересованы в восстановлении отношений между Москвой и Киевом.

Владимир Путин

"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", – пояснил Песков.

При этом он отметил, что предпочел бы не называть эти государства конкретно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что его страну и Украину якобы насильно пытается разделить Запад, чтобы не допустить появления глобального конкурента.

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