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21 февраля • обновлено в 14:47
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В Кремле оправдали Путина за слова о "растаскивании" России и Украины

2.5т
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В Кремле поспешили оправдать заявление главы РФ Владимира Путина о странах, которые якобы насильно "растаскивают" Россию и Украину.

Позицию президента в частности прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Он подчеркнул, что российский лидер говорил о странах, которые не заинтересованы в восстановлении отношений между Москвой и Киевом.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", – пояснил Песков.

При этом он отметил, что предпочел бы не называть эти государства конкретно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что его страну и Украину якобы насильно пытается разделить Запад, чтобы не допустить появления глобального конкурента.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Так это не круг стран, это одна РФия.
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фил филька
фил филька
UaDonetsk Umka, морскаляку на гиляку кричала рфия и методично расстреливала небесную восьмидесятню на майдане
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