В Кремле обнаружили коронавирус:стало известно, контактировал ли зараженный с Путиным

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников его администрации заболел коронавирусом.

Вместе с тем, он заверил, что больной не контактировал лично с Путиным, передает РБК.

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"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности. И принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры для того, чтобы не дать ему распространится дальше", – сказал он.

Песков отметил, что случаи заражения лишний раз доказывают оправданность мер предосторожности, когда участников мероприятий с Путиным обязывают предварительно сдать тесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, о случае инфицирования в администрации Путина стало известно накануне. 26 марта появилась информация о том, что один случай заболевания обнаружен в Управлении делами президента РФ.

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