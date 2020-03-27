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27 марта • обновлено в 19:59
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Путин защищен от коронавируса, его могли накачать – российские политологи

2.3т
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Владимира Путина надежно защитили от заражения COVID-19, однако президент России имеет шансы подцепить опасную инфекцию – его пресс-секретарь и "правая рука" Дмитрий Песков тесно контактировал с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали коронавирус.

Как рассказали OBOZREVATEL российские политологи, Путин на данный момент в безопасности, не исключено, что его накачали профилактическими препаратами.

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"Он абсолютно надежно защищен от коронавируса. Кроме сотрудника администрации президента, предположительно инфицирован заместитель главы одного из силовых ведомств и лидер думской фракции, встречавшиеся с президентом в последние две недели. Но это два разные случая среди российских чиновников", – сообщил нам Валерий Соловей.

Владимир Путин

Владимир Путин

Политический эксперт Дмитрий Запольский считает, что российскому лидеру могли сделать какую-то прививку.

"Думаю, Путина накачивают профилактическими препаратами. Даже Меркель села на самокарантин после того, как выяснилось, что врач, который делал ей прививку, инфицирован короновирусом. Только какую именно прививку ей делали – непонятно. Путину короновирус тоже не угрожает", – подчеркнул политолог.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Путин Валерий Соловей Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
Новости России
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