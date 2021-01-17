Эггерт: Кремль не считается с Зеленским, а система Путина на грани коллапса. Интервью

Российская система сгнила сверху донизу и даже небольшой кризис может спровоцировать ее коллапс. Но несмотря на это, президент России Владимир Путин не собирается покидать свой пост, вопреки слухам о плохом состоянии его здоровья. В 2020-м году Кремль потерпел немало поражений во внешней политике, а наибольшее – в Беларуси. И даже президентство Дональда Трампа не было для Путина легким или удачным.

Что ждет главу РФ дальше и почему затихли практически все переговоры с Украиной – в интервью OBOZREVATEL рассказал российский журналист и публицист Константин Эггерт.

"Российские силовики – личная гвардия Путина"

– Громкое событие прошлого года – звонок Алексея Навального одному из его отравителей – фсбшнику Константину Кудряцеву. Реакция последнего вызывает много вопросов, но главный из них – почему он поверил, будто бы ему звонит помощник Патрушева?

– Да, Навальный действительно звонил с помощью программы, которая меняет телефонный номер. Но мы ведь не знаем, какие еще меры были предприняты для того, чтобы этот звонок выглядел нормальным.

Если бы Навальный и Христо Грозев из Bellingcat построили бы свою историю со звонком отравителю на обмане публики, он бы очень быстро выяснился. Более того, спецслужбы России тоже разоблачили бы весь этот трюк.

В расследовании участвовали многие мировые СМИ и я не верю, что они повелись бы на какую-то подделку, имитацию. Тем более, что на своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин фактически признал: за Навальным следят. Это косвенное подтверждение того, что все было так, как и рассказал Навальному Кудрявцев.

– Как во всей этой истории выглядит ФСБ, да и сам Кремль? Последствия операции по отравлению Навального – действительно такие провальные для них?

– В этой истории есть значительно более серьезный аспект, чем провал ФСБ. Теперь мы знаем, что российские силовики полностью работают за рамками права, морали и здравого смысла. Они не являются органами по обеспечению правопорядка и безопасности, а де-факто превращены в личную гвардию Путина. Российская система сгнила сверху донизу и даже небольшой кризис может спровоцировать ее коллапс. В эпоху Путина лояльность является главным качеством для получения должности и продвижения по службе.

Российские спецслужбы поражены абсолютно таким же непрофессионализмом и некомпетентностью, как любая канцелярия губернатора в любом регионе Российской Федерации. Но, как справедливо заметил Навальный, это вполне естественно. Почему в стране с некомпетентными министрами, губернаторами, управленцами и экспертами должны быть компетентные убийцы?

Некомпетентность и непрофессионализм поразили весь государственный организм России. В этом смысле, случившее с Навальным – приговор не просто конкретным подразделениям российских спецслужб, а приговор всей силовой системе, которую выстроил путинский режим.

"Кремль спасает деньги, а не людей"

– Во второй половине года сложилось такое впечатление, что Путин не сильно-то и контролирует ситуацию. Как только началась активная фаза эпидемии коронавируса – он как будто в бункере спрятался.

– Впечатление, что Путин не вполне владеет ситуацией сложилось у очень многих. Как раз в нормальном демократическом государстве президент не должен все контролировать, он должен иметь представление о происходящем и правильно исполнять свои функции. Но в эпоху пандемии все недостатки путинской системы, которую как-то можно было косметически прикрыть до коронавируса, вылезли наружу.

Большую ежегодную пресс-конференцию президент России Владимир Путин проводил онлайн

Путин 15 лет отбирал губернаторов по принципу лояльности и полной несамостоятельности. И вдруг в начале кризиса, весной 2020-го года, он внезапно потребовал от них инициативы и самостоятельного принятия срочных мер.

И конечно же тяжелейшая вторая волна пандемии, которая накрыла Россию, – во многом следствие некомпетентного, иногда жестокого отношения к народу, которое проявила нынешняя администрация.

Несмотря на пандемию, государственные валютные резервы растут. В отличие от многих стран Евросоюза и Соединенных Штатов, Кремль сделал ставку на спасение денег, а не людей. О цифрах превышения смертности над средним уровнем последних лет по результатам 2020-го года боюсь даже подумать.

Но, в общем-то, это вполне естественно. Стабильность режима и его безопасность превыше всего. Стабильность эта, с точки зрения Путина, заключается прежде всего в наличии денег для покупки лояльности населения и содержания гигантского силового аппарата. И в этом смысле путинский режим свою задачу выполнил.

– Сам президент действительно изолировался от населения?

– Он предстаёт перед публикой по телевизору в каких-то помещениях, сильно напоминающих бункер. Этот человек бесконечно далек от среднего россиянина и даже не особенно это скрывает.

Долгосрочные психологические, экономические, а значит и политические последствия этого нам еще предстоит увидеть. В России традиционно во время кризиса люди думают о выживании, спасении семей, заработке. Их не тянет на политическую деятельность и оппозиционную активность. Но как в старом одесском анекдоте, "осадочек останется". Последствия пандемии нам еще предстоит увидеть.

"Путин собирается править до тех пор, пока будет позволять здоровье"

– Опять же, в прошлом году появилось немало слухов об уходе Путина из-за состояния его здоровья.

– Путин "умирал" уже сто раз. Все разговоры на эту тему – чистой воды фантазии. О здоровье Путина знают только его лечащие врачи. Спекулировать на этой теме бесполезно.

Мы не видим никаких признаков ухода Путина, хотя сценарий, при котором ему это было бы выгодно, наверное, можно сконструировать.

Но разговоры об этом уходе звучат не первый год. Еще со времен, когда президентом стал Медведев. А это было уже 12 лет назад.

Насколько мы успели узнать личность Владимира Владимировича Путина, он никуда не уйдёт. Более того, не думаю, что он будет чувствовать себя вполне спокойно, уйдя с поста президента. Он же не может последовать тропой Дэн Сяопина, Ли Куан Ю или других, более мудрых, чем он, авторитарных правителей.

В России твой аппаратный и политический вес определяется табличкой на дверях кабинета. Вот если на ней написано: "Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил и прочая, и прочая" – это значит, что ты самый главный и сильный. Как только ты уходишь на какую-то другую должность, всё тут же меняется.

Российский журналист Константин Эггерт считает, что в России политический вес чиновника определяется его государственной должностью

Представить себе Путина, снова уходящего на пост премьера, я не могу. Едва ли он захочет отвечать за экономику и даже формально представать для утверждения перед Государственной думой. Трудно представить себе должность, помимо президентской, на которой Путин не будет рисковать своей свободой, а возможно, и жизнью.

Кроме того, для него неприемлема ситуация, при которой он позвонит новому президенту и захочет высказать ему свое мнение по поводу отношений с НАТО или назначения министра экономики, и услышать от президентского секретаря: "Президент вам, Владимир Владимирович, перезвонит тогда, когда у него будет время. Спасибо, до свидания".

– Что тогда значили принятые законы, по которым у Путина то ли пожизненная власть, то ли сенаторская должность…

– Все эти разговоры вполне могут быть игрой на 2024-й год. Но пока исходим только из одного – все, что мы знаем о поправках, принятых в Конституцию, говорит нам одно: Путин собирается управлять страной до тех пор, пока ему позволит здоровье. Судя по всему, оно ему позволяет, значит, он останется.

Тем более путинская система не сможет жить без него долго. Генезис и устойчивость путинского режима неразрывно связаны с его личностью.

В начале века Путин был воплощением чаяний большинства россиян. Он сумел создать образ, который странно сочетал в себе, с одной стороны, черты Штирлица, почти супермена, а с другой – Ивана Ивановича из соседней квартиры. На этом образе и на способности убеждать людей в своей компетентности держится его режим. Именно Путин был и остается своего рода посредником между правящей верхушкой, бюрократией всех уровней и гражданами.

Его уход с позиции номер один будет означать ликвидацию всей системы, возможно, постепенную, а, возможно, и очень быструю. Прежней, после ухода Путина с поста номер один, эта система уже не будет.

Кремль хочет договариваться с украинскими олигархами

– В прошлом году также затихли переговоры по урегулированию отношений с Украиной, в частности, войны на Донбассе.

– Путина вполне устраивает нынешняя ситуация. Он лично глубоко убежден, что Крым навсегда останется под российским контролем, и не видит никакого основания менять что-то по Донбассу. Парадокс, но та изоляция, в которой оказался Путин, подстегивает его к тому, чтобы ничего не менять. Он научился жить в изоляции, тем более, что она позволяет ему усиливать контроль над российским обществом. Кроме того, Донбасс – та карта, которую он разыграет, только если увидит для себя какую-то очень существенную выгоду.

Российский истеблишмент не покидает надежда договориться уже не с президентом Украины Владимиром Зеленским, а с украинским олигархатом

Путин понимает, что при нынешнем положении дел, особой выгоды он не получит. Так же Донбасс остается потенциальной картой для внутрироссийской игры. Если в какой-то момент он посчитает, что очередное "спасение русских от геноцида" может сыграть какую-то положительную роль для него внутри страны, то он эту карту разыграет. Он может признать "ЛНР/ДНР", может включить их в состав России. Чисто физически он понимает, что такая возможность у него есть. Вопрос – в цене, которую готов за это заплатить.

Вдобавок такая возможность – несомненный рычаг давления на украинское руководство. Но пока Путину менять ничего не нужно.

В Кремле не считают Владимира Зеленского серьезным политиком и лелеют надежду, что когда-нибудь, может быть, получится договориться с украинским олигархатом о каких-то очень выгодных для России вещах. Тогда Донбасс в какой-то степени может стать темой для разговоров.

"2020-й год стал катастрофическим для Путина"

– В своем недавнем интервью Гарри Каспаров сказал, что 2020-й год для путинского режима был крайне неудачный. Например, Россия потерпела поражение в Нагорном Карабахе, а лидером на Южном Кавказе стала Турция. Кроме этого Кремль потерял Молдову, а поддержав Лукашенко, которого не признала ни одна страна мира, только усугубил проблемы в Беларуси.

– Соглашусь с Гарри Кимовичем: на так называемом постсоветском пространстве 2020-й год стал катастрофическим для Путина. Союзник России, Армения, проиграла войну Азербайджану в Карабахе, а на Южном Кавказе появился Эрдоган. Это серьёзный проигрыш Москвы.

Победа Майи Санду на президентских выборах в Молдове пока ничего не меняет в жизни страны, но она показала, что Молдова не является никоим образом тотально зависимой от России. Там очень сильные проевропейские тенденции. Любая попытка Путина разыграть гагаузскую или приднестровскую карту будет значительно более сложной и неоднозначной для него, чем война с Украиной в силу географических причин.

Что касается Беларуси, то масштаб этого провала Путина еще предстоит оценить в будущем. Белорусское общество будет постепенно отворачиваться сначала только от Путина, но, со временем, – от самой идеи приоритетности и необходимости тесного взаимодействия с Россией. Это – поражение всей политики Кремля последних 20 лет. Продолжающаяся поддержка диктатуры Лукашенко со стороны Путина ведёт лишь к отдалению белорусского общества.

Эта череда путинских неудач абсолютно закономерна. Попытка удержать бывшие советские республики с помощью страха и подкупа в долгосрочной перспективе противоречит тенденциям развития всех постсоветских обществ. Украина в этом смысле – главный, но не единственный пример.

Влияние Путина пока еще формально сохраняется в ряде стран постсоветского пространства, но само постсоветское пространство распадается у нас на глазах. Думаю, через 10-20 лет в своем нынешнем виде оно исчезнет полностью.

При Байдене станет видна степень международной изоляции РФ

– Как победа Байдена отразится на отношениях России и США?

– Я считаю, что президентство Трампа вовсе не было для Путина легким или удачным. Оставляя в стороне личность и внутренюю политику уходящего президента Соединенных Штатов, посмотрим на его политику. Именно при Трампе США начали продавать летальное оружие Украине. Ряд стран-членов НАТО внял призывам Вашингтона и увеличил военные расходы до двух процентов ВВП. Именно при Трампе американские военнослужащие были передислоцированы из Германии в Польшу, где их присутствие является важным военным и политическим фактором.

Встреча американского президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 2018 года

Именно при администрации Трампа был жестко поставлен перед Германией вопрос об антиукраинском трубопроводе "Северный поток-2", а конгресс ввёл против участвующих в его строительстве компаний санкции. Именно при Трампе было принято несколько пакетов санкций, серьезно ударивших по интересам Кремля.

Именно при республиканской администрации американские военнослужащие нанесли смертельный удар по наемникам Вагнера в Сирии. Вашингтон также усилил давление на одного из главных клиентов Кремля – режим Николаса Мадуро в Венесуэле.

Наконец, именно при Трампе Вашингтон начал реально бороться с глобальным влиянием "старшего брата" путинской России – коммунистического Китая.

Изменится ли что-то при Байдене? Не думаю, что принципиально. Риторика его администрации может быть несколько более жесткой, чем риторика лично Трампа, но наследие последних четырех лет вряд ли будет сильно пересмотрено.

Единственная тема, по которой администрация Байдена будет взаимодействовать с Кремлем – это заключение нового договора СНВ (Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. – Ред). Это выгодно как для США, так и для России. У Путина нет денег на широкомасштабную гонку вооружений. Замечу, об этом, фактически, тоже позаботилась администрация Трампа, принявшая рекордный военный бюджет.

Полагаю, при Байдене мы в полной мере оценим степень международной изоляции, в которой находится путинский режим. Рискну предположить, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера осенью 2021 года можно ожидать ужесточения политики на российском направлении даже со стороны традиционно мягкого Берлина. Ничего хорошего на горизонте для Путина я не вижу.