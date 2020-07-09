В Кремле назвали условия для нового нормандского саммита

В России заявили, что пока нет никаких оснований для проведения нового саммита в нормандском формате.

Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы администрации президента России, представитель РФ в ТКГ Дмитрий Козак.

"Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет", – сказал российский чиновник.

Козак отметил, что саммит можно будет провести только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов.

"По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии на встрече советников лидеров стран нормандского формата не удалось договориться по вопросу особого статуса оккупированного Донбасса.

Ранее Козак сказал, что выход Украины из Минских соглашений будет чрезвычайным политическим событием.