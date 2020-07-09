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В Кремле назвали условия для нового нормандского саммита

Тимур Григоренко
Новости России
1,4 т.
В Кремле назвали условия для нового нормандского саммита

В Кремле озвучили условия для нового нормандского саммита.

В России заявили, что пока нет никаких оснований для проведения нового саммита в нормандском формате.

Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы администрации президента России, представитель РФ в ТКГ Дмитрий Козак.

"Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет", – сказал российский чиновник.

Козак отметил, что саммит можно будет провести только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов.

"По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии на встрече советников лидеров стран нормандского формата не удалось договориться по вопросу особого статуса оккупированного Донбасса.

Ранее Козак сказал, что выход Украины из Минских соглашений будет чрезвычайным политическим событием.

Россиянормандский форматНовости РоссииДмитрий Козак
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