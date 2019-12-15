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15 декабря • обновлено в 12:11
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В Кремле назвали причину разногласий Зеленского и Путина

6.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет издание Lenta. Также Песков отметил, что лидеры двух стран "начали разговаривать друг с другом".

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

lefigaro.fr

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По словам Пескова, диалог между лидерами двух стран "все же идет". При этом он отметил различия между точками зрения глав государств.

"Они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию", – заявил Песков.

При этом представитель Кремля напомнил, на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Париже Зеленский и Путин "проговорили с глазу на глаз минут 10-15". Он подчеркнул, что "это не так коротко".

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите "нормандской четверки" в Париже стороны не подписали ни одного документа. Не подписано также было итоговое коммюнике, которое представили члены заседания.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандского формата" в Париже часто переходил на украинский язык, что стало "раздражающим фактором" для российской стороны.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Песков
Место
Россия
Теги
Новости России нормандский формат
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Комментарии
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не удивительно, что агрессор и страна, подвергшаяся нападению имеют диаметральные взгляды на терминологию.
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3
1
Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
В правилах общения глав государства предусматривается переводчики и это огваривается заблаговременно. Если Зеленский переходил на украинский, что не было оговорено в своё время, то это отсутствие этики, а другими словами хамство.
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1
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зеля "часто переходил на украинский язык" и это стало причиной раздражения? Представьте, вы разговариваете с человеком на украинском, а он каждые 3 минуты вдруг переходит на непонятный для вас язык, делая зачем-то вид, что забыл украинский. А потом вдруг вспомнил. А потом опять забыл. Как? Вас не будет это раздражать?
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0
3
Беленькая Мария
Беленькая Мария
Кристина Стефанова, Нет не будет. Украинский и русский языки похожи. и автоматически переходишь с одного языка на другой не замечая этого... Порой не замечаешь на каком кто говорит..-(
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0
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