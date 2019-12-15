В Кремле назвали причину разногласий Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет издание Lenta. Также Песков отметил, что лидеры двух стран "начали разговаривать друг с другом".

Владимир Зеленский и Владимир Путин lefigaro.fr

По словам Пескова, диалог между лидерами двух стран "все же идет". При этом он отметил различия между точками зрения глав государств.

"Они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию", – заявил Песков.

При этом представитель Кремля напомнил, на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Париже Зеленский и Путин "проговорили с глазу на глаз минут 10-15". Он подчеркнул, что "это не так коротко".

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите "нормандской четверки" в Париже стороны не подписали ни одного документа. Не подписано также было итоговое коммюнике, которое представили члены заседания.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандского формата" в Париже часто переходил на украинский язык, что стало "раздражающим фактором" для российской стороны.

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