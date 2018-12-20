В Московии явно что-то сломалось. Да, там Шойгу и его шаманы ходят вокруг Путина с бубнами и рассказывают о том, какой он мудрый охотник, но уже многие вещи лезут сами по себе, не спрашивая разрешения Путина. Так, стало известно о том, что Минфин США подал на утверждение Конгресса США проект сделки для группы компаний Дерипаски, в первую очередь – Русала. Если Конгресс ее утвердит, то через 30 дней санкции с него будут сняты.

Но за это время Дерипаска должен свести свое участие в деятельности компании к минимуму. Он останется держателем указанного Вашингтоном размера пакета акций, но полностью выйдет из руководства компании, и более того – оставит любое влияние на формирование кадровой политики. Компанией будет руководить совет директоров, состоящий из 12 человек, 8 из которых обязаны быть независимыми. Только при таких условиях будут сняты санкции с юридического лица, а сам Дерипаска и его клан – останутся под теми же санкциями, что и раньше, а его активы за рубежом – будут заблокированными как и раньше.

Похоже на то, что Штаты показали российскому бизнесу, что могут дать и пряник, а не только кнут и вот – условия получения пряника озвучены. Удаляя из руководства компании путинских кентов, компании получают возможность выжить. Это – самая лучшая демонстрация подхода Штатов к Московии. Иметь близкие отношения с Путиным становится не выгодно и опасно. По крайней мере, это становится крайне не выгодно. Понятно, что Путинские кенты постараются мошенничать и обходить поставленные условия, но что-то подсказывает, что от них этого ждут и уже разработаны мероприятия именно на такой случай. Наверное, они будут для различного сорта "дерипасок" особенно болезненными.

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По сути, Штаты впервые активно вмешались в кадровую политику одного из основных гигантов российской промышленности и забраковали его руководство. Это – прецедент и наверное где-то в своем роскошном московском офисе, нервно напрягся Герхард Шредер, который теперь занимает должность председателя совета директоров Роснефти. Завтра его точно так же смогут выставить по звонку из Вашингтона и деваться ему будет вовсе некуда. Тут уже шутки не пошутишь.

И вот из РФ пришло сообщение о том, что в Кремле наконец поняли, как дальше будут развиваться события. Аресты банкиров в Эстонии, которые стояли у истоков отмывочных схем российских денег, аресты шпионов в Литве, среди которых затесался и гражданин РФ, аресты российской агентуры в Австрии – только начало большого процесса. В этом случае, платные и идейные холуи Кремля, безусловно, засуетились и задают вопросы о своем будущем. Похоже на то, что очень скоро произойдут серьезные изменения ситуации в Украине и Сирии. Суть их сведется к тому, что на оккупированных Москвой территориях, будет восстановлена местная власть и тогда начнутся каскады расследований военных преступлений. В таком случае, вчерашних помощников надо или забирать в РФ, или пускать в расход на месте. Оставлять их на месте преступлений нельзя, поскольку они неизбежно приведут следователей в Кремль.

Но Путин – любитель гибридов и похоже на то, что решил совместить оба эти варианта. Итак, вчера Путин подписал указ, имеющий скромное название "О признании утратившими силу отдельных положений актов Президента Российской Федерации". Из названия мало что можно понять, но в самом тексте речь идет о том, что отныне снимаются ограничения для лиц, которые просят у России политическое убежище.

Действовавшее до того дня законодательство РФ запрещало давать его лицам, совершившим в своей стране преступление, которое является уголовным преступлением и в РФ или были территориальные ограничения и не предоставлялось политическое убежище лицам, прибывшим из стран с "с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека". То есть, там им не могло ничего угрожать и убежище давать нет смысла. Теперь политическое убежище могут получить и лица, в чьих странах тяжелое экономическое положение, голод эпидемии, катастрофы и прочее. То есть – практически все.

Это – замечательный документ, поскольку теперь Москва может приютить у себя любых палачей, военных преступников, террористов и прочий сброд, хотя по российскому законодательству это – уголовное преступление. Кроме того, РФ может приютить Шредера и целый вагон журналистов, политиков и других деятелей, которые верой и правдой служили Московии, ущерб своим странам. То есть, открыта возможность бегства в РФ всей российской агентуры и боевиков, которые по уши в крови воевали на стороне РФ.

Случись в Германии расследовании и запроси она Шредера на экстрадицию, Москва теперь может его и не выдать, сославшись именно на этот указ. А гибрид здесь в том, что пророссийская публика получила надежду на то, что если все будет плохо, можно смыться к хозяевам и те их не выдадут.

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Но фокус в том, что никто не снял с повестки дня вариант уничтожения, даже если эта публика смылась с места преступления и осела в РФ. Москва легко пускает под нож собственных военных преступников, которые засветились в войнах против Украины и в Сирии, а уж такая публика пойдет под нож и вовсе без вопросов.

В любом случае указ Путина, изменивший правила предоставления политического убежища, взялся не на ровном месте, а стал ответом на складывающуюся ситуацию.

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