Пономарев о 'дворце' Путина: в Кремле началась 'возня' против друзей президента

В окружении президента РФ Владимира Путина идет борьба против группы, в которую входят его ближайшие друзья. Разоблачительный фильм оппозиционера Алексея Навального "Дворец Путина" мог быть частью этой борьбы.

Такое предположение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев. "Я считаю, что в последние полгода в путинском окружении идет определенная возня, наверное, связанная с грядущими выборами в Госдуму и вообще с форматом дальнейшей эволюции российской системы власти", – сказал он.

По словам Пономарева, эта "возня" происходит вокруг группы ближайших друзей Путина, олигархов Юрия Ковальчука и Кирилла Шамалова. "Думаю, что этот ролик, эта информация, слитая о нем – одно из звеньев цепи этой борьбы", – допустил он.

Говоря о том, кто мог предоставить информацию для фильма Навальному, Пономарев предположил, что это мог быть глава "Роснефти" Игорь Сечин, с которым Навальный "традиционно взаимодействует". В частности, именно из этого источника он получил информацию для фильмов-расследований "Он вам не Димон" и "Чайка", добавил оппозиционер.

"Эта ли группа является источником информации по дворцу и так далее? Вполне возможно. Потому что, если проанализировать все три мощных слива, то там фигура Сечина хоть и упоминается, но находится в фазе умолчания", – заметил Пономарев.

Как писал OBOZREVATEL, Алексей Навальный выпустил фильм-расследование "Дворец Путина" о дворце в Геленжике, который может принадлежать Владимиру Путину. По состоянию на 27 января ролик посмотрели 95 миллионов раз. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это сооружение находится в собственности частных предпринимателей.