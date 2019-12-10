"Ельцину подсунули Путина": историк раскрыл неизвестные подробности о жизни Лужкова

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, который умер 10 декабря, мог стать президентом России после Бориса Ельцина, но спецслужбы подсунули ему кандидатуру Владимира Путина.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал американский политолог и историк Юрий Фельштинский. По его словам, Лужков не нравился российским олигархам, они считали, что тот, как хозяйственник, может отнять у них все их имущество.

"Лужков с точки зрения "семьи" Ельцина, считался одним из главных претендентов на престол. Но Лужкова не любили олигархи, считая, что он может захотеть все у них отнять. И из-за слухов, что вероятный приемник на пост президента РФ Сергей Степашин (тогдашний директор ФСБ, позже министр внутренних дел. – Ред.) может договариваться с Лужковым о переделе власти, в Кремле началась паника. Силовики сняли Степашина со списка приемников и ввели в бой "последнего" третьего кандидата — никому неизвестного Путина", – подчеркнул Фельштинский.

Юрий Лужков и Борис Ельцин МК

Он напомнил, что кроме Степашина, у которого были хорошие отношения с Лужковым, и тогдашнего директора ФСБ Владимира Путина, в качестве приемника фбсшники рассматривали также директора Службы внешней разведки России Евгения Примакова. Но Ельцину он не нравился лично.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался после операции на сердце. Ее проводили в немецком Мюнхене в клинике университета "Гроссхадерн".

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