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10 декабря • обновлено в 18:10
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"Ельцину подсунули Путина": историк раскрыл неизвестные подробности о жизни Лужкова

2.3т
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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, который умер 10 декабря, мог стать президентом России после Бориса Ельцина, но спецслужбы подсунули ему кандидатуру Владимира Путина.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал американский политолог и историк Юрий Фельштинский. По его словам, Лужков не нравился российским олигархам, они считали, что тот, как хозяйственник, может отнять у них все их имущество.

"Лужков с точки зрения "семьи" Ельцина, считался одним из главных претендентов на престол. Но Лужкова не любили олигархи, считая, что он может захотеть все у них отнять. И из-за слухов, что вероятный приемник на пост президента РФ Сергей Степашин (тогдашний директор ФСБ, позже министр внутренних дел. – Ред.) может договариваться с Лужковым о переделе власти, в Кремле началась паника. Силовики сняли Степашина со списка приемников и ввели в бой "последнего" третьего кандидата — никому неизвестного Путина", – подчеркнул Фельштинский.

Юрий Лужков и Борис Ельцин

Юрий Лужков и Борис Ельцин

МК

Он напомнил, что кроме Степашина, у которого были хорошие отношения с Лужковым, и тогдашнего директора ФСБ Владимира Путина, в качестве приемника фбсшники рассматривали также директора Службы внешней разведки России Евгения Примакова. Но Ельцину он не нравился лично.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался после операции на сердце. Ее проводили в немецком Мюнхене в клинике университета "Гроссхадерн".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Выборы в России
Персоны
Юрий Лужков Юрий Фельштинский Борис Ельцин Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Иванович Василий
Иванович Василий
Это ошибка в логике американского политолога, не знакомого с простейшими событиями выборов 96-го года и их результата, озвученного как-то по глупости одним из нынешней команды властителей. Лужков не мог быть претендентом по иной причине - договорняка выборного, по 96-му.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это Украине подсунули порошенко
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, разбирайся в своем расейском бардаке. вам здесь медом намазано? деревянные туалеты идите красьте
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