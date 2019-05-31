В Кремле идут войны, россияне начинают выходить на протесты — Саша Сотник

Внутренняя ситуация в России сильно усложняется, люди недовольны ухудшением уровня жизни, происходят увольнения и внутриведомственные конфликты.

Тоже самое творится в Кремле: разные группы влияния усиленно пикируются между собой, что подтверждается чередой отставок крупных чиновников, арестами и возбуждениями уголовных дел, сказал в интервью OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"Постоянно "возбуждающийся" следственный комитет говорит о том, что внутри власти идут войны. В самой стране люди начинают выходить на протесты. Когда их спросили, доверяете ли вы президенту Путину, практически никто не поднял руки. Положение у власти сейчас очень шаткое", — считает Сотник.

Александр Сотник Гордон

Несколько дней назад журналисту поступил инсайд из Госдумы. Источник сообщил, что депутаты буквально сидят на чемоданах и ждут, когда все обрушится.

"Обвалиться все может в любой момент, как бы это не казалось нереальным. Все шатается и неизвестно, что послужит толчком для обрушения. Хоть внешне кажется, что режим незыблем и его невозможно сдвинуть. Но в 91-м тоже все так думали, что это на десятилетия, что СССР вечен. Но колосс обрушился, а Россия еще более хлипкое сооружение", — уверен Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили об очередном обвале рейтинга Путина. По словам социологов, этот год президент может не пережить.

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