Европу парализует: российский политолог раскрыл новую подлость Кремля из-за санкций

Если Запад не согласится снять экономические санкции против России и не признает ее влияние на бывшем постсоветском пространстве, в этом году Кремль может наполнить Европу миллионами новых беженцев.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, в Москве считают, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон уже готовы пойти на их условия, больше там сопротивляться некому.

Ангела Меркель, Владимир Путин и Эммануэль Макрон РБК

"Кремль хочет не только снятия санкций, но признание своего влияния над Украиной, Молдовой, Беларусью и Грузией. Считают, что в этом году можно этого добиться, психологически Меркель и Макрон уже готовы. Если же будут сопротивляться, Москва может задействовать рычаги давления. Их много, например, появление в Европе пары-тройки миллионов мигрантов из Северной Африки в течение пары месяцев. Это прекрасно сработало в 2016 году, и это можно легко повторить. Тогда это носило спонтанный характер, а сейчас процесс можно стимулировать. Европа окажется парализованной", – уверен он.

По его словам, такая политика касается только Европейского Союза, а по США любая активность снята. Мол, в Кремле достаточно реалистичны и понимают, что на американцев они повлиять никак не могут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 11 января, состоялась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве, где оба политика сделали резонансные заявления.

Путин напрямую объявил требование Украине вписать "особый статус Донбасса" в Конституцию, а войну на Востоке нашей страны с российскими оккупантами назвал "внутренним конфликтом". Меркель же окончательно подтвердила позицию по "Северному Потоку-2" и призвала завершить его строительство, несмотря на санкции США.

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