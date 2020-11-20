Кремле-деды развоевались не на шутку и останавливаться не собираются. Вот такую бесконечную воевалочку запустил наш Дед Побед. Во время форума "Уроки Нюрнберга" Генпрокурор Краснов на пару с Председателем Следкома Бастрыкиным предложили закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы войны. А Путин поднял палец вверх и провидчески изрек: "Попытки расшатать принципы, основанные на выводах Нюрнбергского трибунала, несут угрозу безопасности на всей планете". Вот такой невеселый итог: сидят фашисты по бункерам да кабинетам и высоколобо рассуждают о Нюрнберге, ошибка которого заключалась в том, что не всю фашню тогда вздернули, ибо наравне с Кейтелем и Риббентропом вешать надо было Молотова со Сталиным и Жуковым. Но эта красная фашня уже объявила себя "самыми главными победителями среди прочих" - и поди ж ты их, повесь.

А теперь уже их гэбистские внуки, перехватившие кровавую эстафету, в припадке мести сажают историка Дмитриева, обнаружившего захоронение сталинских жертв, и театрально истерят о геноциде. Это очень удобно – жалеть несчастных жертв прошлой войны, не замечая, как прямо сейчас без воды и света сидит, трясется и замерзает целый Владивосток.

В XXIвеке лубянские ископаемые монстры утащили страну в мрачное средневековье. Сожрали Конституцию, вышибли мозг думающим, и объявили тотальную войну здравому смыслу. Вражий Илон Маск продолжает запускать ракеты, премьер-министр Британии подписывает закон о запрете продаж с 2030 года новых автомобилей с бензиновыми двигателями (вы только вдумайтесь, к каким технологиям движется цивилизованный мир!), а в это время в России в сторону Керчи на всех парах несется зловещий "Поезд победы" - музей восковых фигур, выскочивший из адского 41-го, чтобы навести поистине Стивен-Кинговский ужас на изнеженных пост-совков. Отпусти Деда Победа, злючая чудо-трава! Дай проветриться буйной головушке, а не то и взаправду по миру пойдет ядерные грибочки разбрасывать…

Обнуление смыслов по факту привело страну к новому витку репрессий. Шайтан-система хочет жрать. С одной стороны – кормовая база сужается, приходится трясти своих же, нахапавших не по чину или замахнувшихся на жирные куски. В Томске взяли Ивана Кляйна, потому что не поделился с федералами, а в Москве потрепали Михаила Меня, вытащив на свет божий дело 2011 года о растрате 700 млн. рублей. Это мохнатое дело, конечно, закроют, но намек понятен: не суйся в строительную отрасль, отправляйся на пенсию, подумай о душе своей многогрешной, пока не всплыло что-то новенькое. На волне "обнуления" набрали вес московские "фэйсы", развернувшие жирные головы лубянской гидры в самых денежных направлениях. Похоронным бюро Питера было объявлено, что теперь они будут обязаны платить "погребальную десятину", а все решения будут проходить непосредственно через московских ритуальщиков. В ответ на этот запрос питерские намекнули, что подобная экспансия может повлечь за собой определенные последствия в виде возвращения огневых элементов "лихих 90-х". Это еще не передел, но явная его предтеча. Система избавляется от несправедливо разжиревших на вольных хлебах былой "стабильности". Эта чистка может стать как последней в "убывающей" эпохе Путина, так и оптимизирующей её через "оздоровительное" кровопускание.

Гаечки "крутятся" и в сфере гражданских свобод, площадка для которых сузилась до размеров дырки в деревенском сортире. Госдума шкворчит запретительным законотворчеством: скоро запретят массовые мероприятия возле зданий МВД и ФСБ, а очереди на одиночные пикеты приравняют к публичным мероприятиям; признают иноагентами физических лиц, а, чтобы мало не показалось – запретят заниматься просветительской деятельностью вне школ и ВУЗов. Страна дебилизованных, отбитых на всю голову о камни пещеры терпилоидов, намеренно превращается в секту, поклоняющуюся теням прошлого, вытряхнутым из могил безумными идеологами, сошедшими с ума на идее возрождения СССР.

Последнее, что мешает окончательно погрузить мозг обывателя в совкопитечий мрак – это вражьи соцсети, влияние которых необходимо минимизировать, а еще лучше – устранить. В недрах Роскомнадзора и черепе его нового главы Андрея Липова вызрела идея создания "суверенного Ютуба". Идея бабловая и перспективная, на которую уже облизываются Ростелеком и Яндекс с Национальной медиа-группой Ковальчуков. Можно не сомневаться: приказ Путина об отсечении России от мирового неконтролируемого информпространства будет исполнен в срок – к марту 2021 года, после чего под сводами спец-пещеры взойдет и воссияет "цап-царапнутый" Рутуб с замашками мохнатых одноклассников. Работать он будет со скрипом, как и положено "хакнутому" и "хапнутому", но признаки рукожопости вызовут еще большую гордость, ибо сомнений в том, что это "маде ин Раша" не останется ни у кого. Раскрутится, заколосится и расцветет хорошо причесанная блогер-ферма с ласковым бьюти-зверьем, вскормленным патриотическим молочком Родины-матери. И воинственный поезд ужасов с восковыми фигурами победобесов наберет ход и помчится в самые дальние уголки мрачного запещерья с целью настигнуть прошлое и поселиться в нем навсегда.

А в это время оторванное от счастья победы отсталое человечество будет изобретать новые технологии, чтобы улучшить качество жизни, осваивать новые виды энергии, совершать прорывы в области медицины. Ему и в голову не придет, что где-то на этом свете есть дикая страна, по которой катается поезд с застывшими фигурками, пытающимися ожить, чтобы вновь вернуться на войну.

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