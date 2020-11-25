В России оправдали убийцу 8-летней девочки, который оставлял подсказки, как найти тело

Российский суд оправдал 63-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве 8-летней девочки в Краснодарском крае в 2016 году.

Вердикт жителю поселка Звезда вынесли присяжные Краснодарского краевого суда, сообщила его пресс-служба. После этого бывшего подозреваемого освободили из-под стражи.

"Коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт", – сказано в сообщении.

Напомним, убийца ребенка нарисовал подсказки с местом, где лежали кости, на двери гаража.

Девочка, личность которой официально не раскрывается, пропала еще 20 июня 2016 года. Ее тело обнаружили в январе 2020 года близ поселка Звезда. Подозреваемый после задержания признался в убийстве.

В день пропажи девочки ее отчим-комбайнер взял ребенка с собой на работу в поле. Около 11 утра мужчина отвез девочку к дорожке, ведущей к дому. Ребенок зашел в поселковый клуб, а затем пропал. Ее тело искали больше трех лет.

Следственный комитет по Краснодарскому краю рассказывал о признании подозреваемого. Пенсионер тогда заявлял, что 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. В какой-то момент он, прогоняя ребенка, ударил ее молотком по голове.

"Один удар. Потом она упала. Вот так, плашмя", – говорил пенсионер. Житель поселка обмотал тело в старое одеяло и вывез его на своем автомобиле в соседний населенный пункт, в поле.

Видео следственного эксперимента:

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