В Краснодаре вспыхнул масштабный пожар на складе с бумагой: первые фото и видео

В Краснодаре (Россия) в районе Рубероидного завода загорелся склад с полиэтиленом и бумагой.
Сообщение о возгорании в складском помещении на проезде Майском поступило в МЧС в 15:48 (по московскому времени). Прибывшие пожарные установили, что огонь распространился на площадь 600 квадратных метров.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар в Краснодаре
В тушении пожара задействованы 61 человек и 13 единиц техники.
Пожар в Краснодаре
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Как писал OBOZREVATEL, в российской Перми 17 января произошел пожар в крупном бизнес-центре. Чтобы спастись от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.
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