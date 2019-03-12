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В Краснодаре вспыхнул масштабный пожар на складе с бумагой: первые фото и видео

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В Краснодаре (Россия) в районе Рубероидного завода загорелся склад с полиэтиленом и бумагой.

Сообщение о возгорании в складском помещении на проезде Майском поступило в МЧС в 15:48 (по московскому времени). Прибывшие пожарные установили, что огонь распространился на площадь 600 квадратных метров.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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В тушении пожара задействованы 61 человек и 13 единиц техники.

Пожар в Краснодаре

Пожар в Краснодаре

t.me/krd_tipich_ru

Как писал OBOZREVATEL, в российской Перми 17 января произошел пожар в крупном бизнес-центре. Чтобы спастись от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.

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Место
РоссияКраснодар
Тег
Новости России
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