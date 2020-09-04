В КПРФ назвали монтажом заявление Зюганова о сожженных Гитлером "сволочах"

В КПРФ заявили о монтаже ролика со словами Зюганова о Гитлере. АГН "Москва"
В КПРФ заявили, что распространенное в сети видео со словами лидера партии Геннадия Зюганова об Адольфе Гитлере, "сжигавшем всякую сволочь", смонтировано.
Как сообщил телеканалу 360° руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, видео "отрезали, подрезали и подредактировали", а потом запустили в интернет.
"Любой сюжет можно смонтировать так, что завтра вы с ног на голову поставите. И дальше будем так же задавать вопросы, как так получилось", – сказал он.
Ющенко обратил внимание, что в ролике речь Зюганова обрывается – текста дальше нет, поэтому фраза и слышится неоднозначно.
"Конечно, отрезано, вырвано из контекста. Там же идет перечисление… Другая сволочь, которая лезла на нашу страну", – закончил он предложение за партийного лидера.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября Зюганов выступил на Красной площади в Москве, вспомнив об Орде монголов, наступлении Наполеона на Москву и зверствах Третьего рейха.
"Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь", – сказал политик.
При этом на официальном сайте КПРФ в текстовой расшифровке речи Зюганова отсутствуют эти слова.
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