МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Конго разбился самолет с россиянами: есть жертвы

5.1тЧитать материал на украинском

В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, которым по предварительным данным управлял российский экипаж.

Об этом заявили в посольстве Российской Федерации в Конго, сообщается в Telegram-канале "360 tv@.

В результате катастрофы погибли шесть человек — пять членов экипажа и один пассажир. Всего на борту находилось 23 человека, три из которых — российские пилоты.

"Ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы наших пилотов", — сообщил посол России в Конго Алексей Сентебов.

Новости
В России разбился самолет: что известно о катастрофе

Ан-26

Ан-26

Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября в Ненецком автономном округе России попал в аварию тяжелый транспортный вертолет Ми-26. В результате ЧП погиб командир воздушного судна, остальные пять человек получили ранения.

19 сентября в Нижегородской области Российской Федерации потерпел крушение самолет МИГ-31. Он упал во время учебного полета, а летчики успели катапультироваться.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
3
Смешно
3
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
С200 или С300? Вот в чем вопрос!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
кацапский самолетопад продолжается с новой силой. кацапы дохнут. красота каждый день!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги