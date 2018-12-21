В Конго разбился самолет с россиянами: есть жертвы

В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, которым по предварительным данным управлял российский экипаж.

Об этом заявили в посольстве Российской Федерации в Конго, сообщается в Telegram-канале "360 tv@.

В результате катастрофы погибли шесть человек — пять членов экипажа и один пассажир. Всего на борту находилось 23 человека, три из которых — российские пилоты.

"Ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы наших пилотов", — сообщил посол России в Конго Алексей Сентебов.

Ан-26 Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября в Ненецком автономном округе России попал в аварию тяжелый транспортный вертолет Ми-26. В результате ЧП погиб командир воздушного судна, остальные пять человек получили ранения.

19 сентября в Нижегородской области Российской Федерации потерпел крушение самолет МИГ-31. Он упал во время учебного полета, а летчики успели катапультироваться.

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