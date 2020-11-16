В России дорогу посыпали песком с человеческими останками. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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В РФ дорогу посыпали человеческими костями

В городе Киренск Иркутской области (РФ) дорогу посыпали песком с человеческими останками.

Как передает "Интерфакс", 13 ноября на автомобильной дороге был обнаружен череп и человеческие кости. В региональном МВД отчитались, что проводят проверку данного инцидента.

Кости на дороге

Со ссылкой на источник агенство сообщило, что организация, которая посыпала дорогу от гололеда по заказу местной администрации, взяла песчано-гравийную смесь для этого возле старого кладбища.

Обнаруженные части кости направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый – наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги", – сказал собеседник.

Руководству компании, ответственной за инцидент, грозит административная ответственность.

Череп на дороге в Киренске

Как писал OBOZREVATEL, ранее на острове Амеланд (Нидерланды) местный житель во время прогулки по пляжу нашел кость человека, который жил во времена Римской империи.

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