В России дорогу посыпали песком с человеческими останками. Фото

В городе Киренск Иркутской области (РФ) дорогу посыпали песком с человеческими останками.

Как передает "Интерфакс", 13 ноября на автомобильной дороге был обнаружен череп и человеческие кости. В региональном МВД отчитались, что проводят проверку данного инцидента.

Со ссылкой на источник агенство сообщило, что организация, которая посыпала дорогу от гололеда по заказу местной администрации, взяла песчано-гравийную смесь для этого возле старого кладбища.

Обнаруженные части кости направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый – наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги", – сказал собеседник.

Руководству компании, ответственной за инцидент, грозит административная ответственность.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на острове Амеланд (Нидерланды) местный житель во время прогулки по пляжу нашел кость человека, который жил во времена Римской империи.