"Будет полная задница": инженер забил тревогу из-за Крымского моста

Крымский мост вызывает просадку уровня Керченского пролива, что уменьшает глубину фарватера и является причиной множества других проблем.

"В Керченском проливе будет болото, там будет полная задница, простите за выражение", - рассказал OBOZREVATEL российский гидрогеолог Юрий Медовар.

"Они сделали дамбу слева и справа, перекрыли течение, нарушив водообмен между Черным и Азовским морем. Там очень много проблем", - заметил он.

В частности, по словам гидрогеолога, "идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов. Сами керчане мне пишут, спрашивают, как быть – они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень".

Керченский пролив, Крымский мост NewsOne

"Этот мост надо разбирать к чертовой матери. Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", - заявил ученый.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.

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