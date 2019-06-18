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"Будет полная задница": инженер забил тревогу из-за Крымского моста

7.1тЧитать материал на украинском

Крымский мост вызывает просадку уровня Керченского пролива, что уменьшает глубину фарватера и является причиной множества других проблем.

"В Керченском проливе будет болото, там будет полная задница, простите за выражение", - рассказал OBOZREVATEL российский гидрогеолог Юрий Медовар.

"Они сделали дамбу слева и справа, перекрыли течение, нарушив водообмен между Черным и Азовским морем. Там очень много проблем", - заметил он.

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В частности, по словам гидрогеолога, "идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов. Сами керчане мне пишут, спрашивают, как быть – они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень".

Керченский пролив, Крымский мост

Керченский пролив, Крымский мост

NewsOne

"Этот мост надо разбирать к чертовой матери. Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", - заявил ученый.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Медовар
Место
Россия
Теги
Крымский мостКерченский пролив
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Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну куда уж без "авторитетного" мнения Медовара! Пора его уже в (на) украину пригласить. Пусть там займется воплощением своих проектов в области мостостроения. Ну вот хотя бы Подольский мост в Ку(и)еве достроит
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
инженер забился в тревоге из-за Крымского моста
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Медовар забился в падучей)
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