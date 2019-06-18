"Будет полная задница": инженер забил тревогу из-за Крымского моста

Крымский мост вызывает просадку уровня Керченского пролива, что уменьшает глубину фарватера и является причиной множества других проблем.
"В Керченском проливе будет болото, там будет полная задница, простите за выражение", - рассказал OBOZREVATEL российский гидрогеолог Юрий Медовар.
"Они сделали дамбу слева и справа, перекрыли течение, нарушив водообмен между Черным и Азовским морем. Там очень много проблем", - заметил он.
В частности, по словам гидрогеолога, "идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов. Сами керчане мне пишут, спрашивают, как быть – они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень".
Керченский пролив, Крымский мост
NewsOne
"Этот мост надо разбирать к чертовой матери. Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", - заявил ученый.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.