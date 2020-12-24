В Карелии обнаружили реку из крови и рыбьих внутренностей. Фото

В Карелии около поселка Попов Порог местные жители обнаружили реку из крови и рыбьего жира.

Об этом сообщил телеканал "360". Причиной странного явления стал массовый забой рыбы на одной из форелеводческих ферм.

По словам местных жителей, директор фермы напрочь отказывается с ними общаться, из-за чего все проблемы приходиться решать самим.

Люди рассказали, что вода с кровью и рыбьими внутренностями вытекает по трубе из форелеводческой фермы и попадает в лес, а когда тает снег, она стекает в реку. Из нее местные жители берут воду для питья.

В администрации говорят, что якобы разработан проект очистных сооружений, которые позволят избежать загрязнения окружающей среды. Он находится на стадии согласования.

Кровавая река в Карелии Скриншот

Река с рыбьими внутренностями Вконтакте

Сотрудники Минприроды зафиксировали факты нарушения экологического законодательства.

Компании, занимающейся форелеводческим бизнесом, грозит штраф. Она уже была оштрафована на 150 тысяч рублей (около 57 тыс. гривен) в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года в оккупированном Россией Крыму на берег выбросило 661 дельфина, что стало рекордом с начала наблюдений. Причиной катастрофы стал массовый вылов рыбы рыболовными предприятиями, жертвами которого стали и дельфины.