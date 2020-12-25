В Карелии обнаружили реку из крови и рыбьих внутренностей. Фото

В Карелии около поселка Попов Порог местные жители обнаружили реку из крови и рыбьего жира.

Об этом сообщил телеканал "360". Причиной странного явления стал массовый забой рыбы на одной из форелеводческих ферм.

По словам местных жителей, директор фермы напрочь отказывается с ними общаться, из-за чего все проблемы приходиться решать самим.

Люди рассказали, что вода с кровью и рыбьими внутренностями вытекает по трубе из форелеводческой фермы и попадает в лес, а когда тает снег, она стекает в реку. Из нее местные жители берут воду для питья.

В администрации говорят, что якобы разработан проект очистных сооружений, которые позволят избежать загрязнения окружающей среды. Он находится на стадии согласования.

Сотрудники Минприроды зафиксировали факты нарушения экологического законодательства.

Компании, занимающейся форелеводческим бизнесом, грозит штраф. Она уже была оштрафована на 150 тысяч рублей (около 57 тыс. гривен) в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года в оккупированном Россией Крыму на берег выбросило 661 дельфина, что стало рекордом с начала наблюдений. Причиной катастрофы стал массовый вылов рыбы рыболовными предприятиями, жертвами которого стали и дельфины.