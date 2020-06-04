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4 июня • обновлено в 19:37
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В Йемене возле собственного дома расстреляли стрингера российских пропагандистов

1.2т
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В столице Йемена, Сане, убили стрингера российского видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити.

О его смерти стало известно в четверг, 4 июня, передает RT. Стрингера расстреляли неизвестные прямо у его дома, где он проживал с беременной женой и тремя детьми.

"Эта ужасная потеря – суровое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются все журналисты по всему миру, стремясь просто сказать правду и рассказать об ужасах, которые переживают миллионы людей", – говорится в сообщении RT.

Набилm Хассан аль-Каити

Набилm Хассан аль-Каити

RT

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ираке был убит внештатный репортер-оператор Сааф Гали, который сотрудничал с российскими пропагандистскими изданиями.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Йемен
Тег
убийство
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