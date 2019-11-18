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18 ноября • обновлено в 17:13
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В Израиле пояснили цель учений с суперракетой Путина

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Израильский военный эксперт Давид Гендельман сообщил, что во время американо-израильских учений "Голубой флаг" делался упор на зенитно-ракетные комплексы С-300, "имеющиеся на вооружении Сирии".

"Российская Федерация в качестве условного противника не изображалась. Условный противник - это условное ближневосточное государство", – уточнил он в комментарии OBOZREVATEL.

Как рассказал эксперт, подобные учения проводятся на базе Увда ВВС Израиля на регулярной основе раз в два года, начиная с 2013 года. Их цель – "создание "общего языка", обмен новыми методами воздушной войны и отработка действий в условиях Ближнего Востока".

В рамках учений "Голубой флаг" отрабатывалось подавление авиационного и зенитного противодействия условного противника

В рамках учений "Голубой флаг" отрабатывалось подавление авиационного и зенитного противодействия условного противника

В частности, в рамках учений отрабатывается "подавление авиационного и зенитного противодействия условного противника, которого изображают самолеты 115-й эскадрильи ВВС Израиля и подразделения ПВО, в том числе ЗРК "Патриот", – рассказал Гендельман. "Учения должны быть актуальными и приближенными к реальности, поэтому набор сил и средств условного противника имитирует силы и средства реального противника", – добавил он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Конфликт в Сирии Вооружение
Персона
Давид Гендельман
Место
Израиль
Тег
Новости России
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что и требовалось доказать. Никогда не сомневался, что евреи (в массе своей, разумеется - отдельные идиоты встречаются среди любого народа) - умные люди. В отличие от. :) Зачем им портить отношения с Россией какими-то бессмысленными провокативными заявлениями? Они ж не поляки и не прибалты. :)
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