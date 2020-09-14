В истории полуотравленного российского "оппозиционера" Навального возник новый и довольно пикантный поворот. Нет, речь идет не о том, что он вышел из комы, а совсем о других вещах, в которых он активно участвовать не мог как раз по причине своего коматозного состояния. Продолжение получила история с его анализами.

Как мы помним, по личному требованию канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Макрона притравленного Навального вывезли в хитрую клинику "Шарите", расположенную в Берлине. Это – знаменитое лечебное учреждение, куда везут всех скандальных пациентов, особенно из постсовкового пространства.

Как известно, в клинике отказались комментировать состояние своего нового пациента и только заметили, что "может он съел что-то не то", а через время стало известно, что анализы проб биологических материалов, забранных у Навального, были исследованы специальной лабораторией Бундесвера и в них были обнаружены следы применения боевого отравляющего вещества Новичок.

Мы уже ранее писали о том, что применение этого вещества дает клиническую картину не отравления, а сердечного приступа или чего-то подобного, что вводит врачей в заблуждение, и главное, что пока врачи возятся с симптомами, вещество необратимо поражает организм и распадается, заметая за собой следы.

Но после применения ОВ против Скрипалей в Великобритании специалисты наработали новые методы обнаружения его применения. Там в руках исследователей оказались и живые жертвы применения препарата, и сам препарат в специальном контейнере. Поэтому характеристика боевых свойств препарата, в частности – скрытности его применения в плане следов, существенно изменилась.

Известно, что немецкие военные обратились за помощью к британским коллегам и те – поделились методикой обнаружения следов применения препарата в живом организме. В итоге, немецкие военные пришли к однозначному выводу о том, что это было покушение на убийство Навального с применением боевого отравляющего вещества класса "Новичок".

Сейчас уже никто не рассматривает вариант, при котором военные не стали бы заниматься этой темой и не получили от англичан не только методики лабораторных исследований, но и тактику лечения пораженных этим веществом. Проще говоря, если бы лечение проводилось исключительно силами медперсонала клиники "Шарите", то Навального не только уже закопали бы, но и даже нарисовали бы красивую справку, на дорогой бумаге с водяными знаками, где в графе "диагноз" было бы написано: "острый респираторный кашель" или "ураганный педикулез".

Но похоже на то, что Меркель, как и Трамп, не сильно доверяет своим военным и те – отвечают ей взаимностью. Ведь сомнительно, что за полтора десятка лет у власти разведка не докладывала ей о том, что собой представляет Путин и что единственное место, где можно его слушать и что-то ему говорить, имеет название Гаага. Тем не менее, она демонстрировала поведение человека, которому ничего этого неизвестно вовсе.

И вот оказывается, что после прямого и однозначного заключения своих военных правительство Германии направило образцы для анализов в независимые лаборатории Франции и Швеции. Но оттуда пришли те же самые результаты. Об этом сегодня было сказано в заявлении пресс-секретаря правительства Штеффена Зайберта.

Теперь получается, что сразу три лаборатории, причем – из разных стран, дали один и тот же результат: Навальный – отравлен, и отравлен именно Новичком, а с учетом того, где это произошло – отравлен в РФ и с учетом того, что вещество это может быть исключительно в руках правительственных структур – Навального отравила российская власть.

А раз так, то этот случай стал независимым подтверждением того, что и Скрипалей отравила российская власть. И теперь, как не крути, "Путин" и "Гаага" становятся синонимами, а найти оправдание для Путина становится и вовсе не реально. Лучше бы Меркель не перепроверяла своих военных, поскольку сказав "А", прийдется говорить и "Б".

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