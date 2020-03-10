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10 марта • обновлено в 15:44
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Путина поймали на лжи о Второй мировой в интервью ТАСС

2.1т
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Историк Станислав Кульчицкий назвал неуместным тезис о Второй мировой войне, озвученный президентом РФ Владимиром Путиным в интервью ТАСС.

По его слова, главный посыл главы РФ звучит так: "У нас хотят отобрать Победу". Высказывание Путина историк прокомментировал в блоге OBOZREVATEL.

"Фактически 75-летие Победы приватизируется современной Россией. Но не следует забывать, что война была мировой, что она велась на разных континентах, не только в Европе. Усилия, которые приложила советская армия, были, конечно, очень большими, но только на европейском театре военных действий", – подчеркнул он.

"Победа была общим достижением всей антигитлеровской коалиции. Выпячивание роли России понятно с точки зрения Путина, но это неуместно", – убежден историк.

Владимир Путин

Владимир Путин

Кульчицкий также не согласился с высказыванием Путина о том, что Иосиф Сталин "не запятнал себя прямыми контактами" с Адольфом Гитлером, и что нет ни одного документа, на котором присутствовали бы подписи обоих диктаторов.

"Но ведь за Риббентропом стоял Гитлер, а за Молотовым – Сталин. И подписи на пакте Риббентропа-Молотова – это фактически сговор между Сталиным и Гитлером о разделе Польши. Раздел Польши обусловил начало Второй мировой войны", – напомнил историк.

Как писал OBOZREVATEL, 10 марта вышла десятая часть интервью Владимира Путина ТАСС, посвященная теме Второй мировой войны. В ней президент РФ пояснил свое понимание популярного в России лозунга "Можем повторить".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Вторая мировая война Эксклюзив
Персоны
Адольф Гитлер (Adolf Hitler) Иосиф Сталин Станислав Кульчицкий Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России История
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Как же не запятнал если запятнал а кто обучал гитеру люфтвафе?снабжал Германию материалами?Польшу поделили это что тоже не запятнал?)))))))
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