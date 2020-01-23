"Божественная струя": РПЦ модернизировала процесс освящения. Видео из России

В одном из храмов Русской православной церкви вместо кропила священник использовал в ходе службы шланг с водой.

Подтверждающее видео опубликовал в Twitter известный российский блогер Рустем Адагамов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что в ходе священного действия священник открыл кран и вода хлынула на верующих. За кадром послышался смех.

В храме РПЦ людей облили водой из шланга Скриншот из видео

Пользователи бурно отреагировали на увиденное. "Вообще ополоумели?", "Очень хорошая вещь – прыскалка для опрыскивания картошки от колорадских жуков!", "И тут он достал свой шланг", "Как тебе такое, Илон Маск?", "А такие действия не оскорбляют чувств верующих?", "Душ шарко", "Как-то "недуховно", "Божественная струя", – посмеялись в комментариях россияне.

Шланг с водой вместо кропила: инновации приходят и в православную церковь :-) pic.twitter.com/u3qPrWonOB — Roustem Adagamov (@adagamov) January 23, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в России участников фестиваля уличной еды кормили с лопаты.

В российском Нижнем Новгороде в рамках масленичных гуляний людям бросали блины из окна прямо в толпу, которая ловила их голыми руками.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.