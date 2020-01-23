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23 января • обновлено в 21:25
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"Божественная струя": РПЦ модернизировала процесс освящения. Видео из России

1.1т
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В одном из храмов Русской православной церкви вместо кропила священник использовал в ходе службы шланг с водой.

Подтверждающее видео опубликовал в Twitter известный российский блогер Рустем Адагамов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что в ходе священного действия священник открыл кран и вода хлынула на верующих. За кадром послышался смех.

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В храме РПЦ людей облили водой из шланга

В храме РПЦ людей облили водой из шланга

Скриншот из видео

Пользователи бурно отреагировали на увиденное. "Вообще ополоумели?", "Очень хорошая вещь прыскалка для опрыскивания картошки от колорадских жуков!", "И тут он достал свой шланг", "Как тебе такое, Илон Маск?", "А такие действия не оскорбляют чувств верующих?", "Душ шарко", "Как-то "недуховно", "Божественная струя", – посмеялись в комментариях россияне.

"Божественная струя": РПЦ модернизировала процесс освящения. Видео из России
"Божественная струя": РПЦ модернизировала процесс освящения. Видео из России
"Божественная струя": РПЦ модернизировала процесс освящения. Видео из России
"Божественная струя": РПЦ модернизировала процесс освящения. Видео из России
"Божественная струя": РПЦ модернизировала процесс освящения. Видео из России
"Божественная струя": РПЦ модернизировала процесс освящения. Видео из России

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия
Тег
РПЦ
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