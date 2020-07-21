В Хабаровске вспыхнули протесты из-за нового губернатора: требуют отставки Путина. Фото и видео

В российском Хабаровске 21 июля примерно 1,5 тысячи человек пришли на акцию против назначения губернатором края Михаила Дегтярева вместо арестованного и отстраненного от этой должности в связи с утратой доверия Сергея Фургала.

Протест продолжается больше недели, в этот раз участники скандировали: "Путина в отставку". Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза – LIVE" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что несколько сотен человек также пришли к зданию правительства на главной площади города. Колонну направляли активистки в зеленых футболках.

Протесты в Хабаровске (kommersant.ru)

До старта шествия были слышны крики: "Свободу Фургалу!", "Фургала домой!", "Позор ЛДПР", "Не хотим Дегтярева" и "Убирайся!". Подчеркивается, что последнее два, вероятно, адресованные назначенному Владимиром Путиным врио губернатора Михаилу Дегтяреву, которого 21 июля представили правительству и депутатам региона.

Протесты в Хабаровске (kommersant.ru)

"Колонна движется по привычному уже маршруту, отработанному за 10 дней. В толпу вливаются люди с пересекающих главную артерию улиц. Скандируют: "Фургал – наш выбор!", "Дегтярев уходи!" и "Путина в отставку!". Их поддерживают сидящие на выносных верандах кафе", – говорится в сообщении.

Протесты в Хабаровске (kommersant.ru)

Протесты в Хабаровске (kommersant.ru)

Протесты в Хабаровске (kommersant.ru)

Протесты в Хабаровске (kommersant.ru)

Протесты в Хабаровске (kommersant.ru)

Протесты в Хабаровске (kommersant.ru)

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