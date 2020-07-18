В Хабаровске устроили самый масштабный протест против ареста Фургала: на улицы вышли десятки тысяч. Фото

В субботу, 18 июля, в центре Хабаровска началась новая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщает Meduza, на улицы города вышли десятки тысяч протестующих (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Когда люди двигались колонной по центральной улице Муравьева-Амурского, она была заполнена почти целиком.

Сделав круг по центральным улицам, участники акции вернулись на площадь Ленина. По оценке самих протестующих, их число уже превысило количество участников аналогичной акции 11 июля, которая стала самой массовой в истории Хабаровска.

Митингующие потребовали от мэра Хабаровска Сергея Кравчука выйти к ним. Они скандировали у здания мэрии "Свободу!" и "Путин – вор!"

После митинга люди снова двинулись шествием по центральным улицам. Также к центру города подъехала автоколонна с участниками акции из других городов Хабаровского края.

На улицы Хабаровска вышли десятки тысяч протестующих Twitter Олега Степанова

Центральная улица Хабаровска была почти целиком заполнена людьми Twitter Сталкера

В Хабаровске протестуют против ареста губернатора Сергея Фургала Telegram "Протесты в мире"

Протестующие в Хабаровске скандировали "Путин – вор!" Telegram "Протесты в мире"

Участники акции сделали круг по центральным улицам Хабаровска Скрин Twitter

Карикатура в связи с протестами в Хабаровске Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств и покушений на ряд предпринимателей.

11 июля на митинге в Хабаровске потребовали отставки президента РФ Владимира Путина. Российские СМИ тогда отметили, что это крупнейшая политическая акция на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.