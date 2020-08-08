В субботу, 8 августа, в Хабаровске (Россия) горожане собрались на очередной протестный митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала.

Как сообщает DVHAB, митингующие собрались на центральной площади Ленина. Отмечается, что на улицы города вышли около 30 тысяч человек.

Россияне требовали от властей открытого суда для Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Они скандировали лозунги "Это наш выбор!", "Свободу!" и "Честный суд в Хабаровске!".

Митинг в Хабаровске

Кроме того, хабаровчане поддержали белорусов, в чьей стране завтра, 9 августа, пройдут выборы президента: "у нас общие цели – борьба с диктаторскими режимами".

Журналистка Елена Рыковцева в Facebook написала, что митинге в Хабаровске звучали лозунги: "Долой царя!", "Вся власть советам", "Хабаровск, выходи!", "Путина в отставку!" и "Россия, выходи!".

Протестный митинг в Хабаровске

При этом в мэрии города сообщили, что на митинг вышли всего около 2,8 тысяч человек. Однако по опубликованным в сети фото и видео видно, что митингующих гораздо больше.

Местные власти отметили, что за несанкционированный митинг уже составили более ста административных протоколов, а суд привлек к ответственности 11 человек.

Митинг в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора

Митинг в Хабаровске, Россия

Люди вышли на улицы города

На митинг вышли около 30 тысяч человек

Хабаровчане на митинге

В Хабаровске снова вышли на митинг против Путина и поддержали Беларусь. Фото и видео

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