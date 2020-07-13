4 июля вступили в силу поправки в Конституцию РФ, которые легитимировали государственный переворот в России. Теперь россияне с Владимиром Путиным навсегда — пока смерть не разлучит их. С учетом того, как трепетно относится к своему здоровью президент РФ, который с первых дней эпидемии сидит на изоляции в одной из своих резиденций, жить он будет долго и счастливо, чего не скажешь о простых россиянах. По критериям бедности, установленным ООН, в РФ три четверти граждан относятся к категории бедных, 30% всех бедных составляют взрослые трудоспособные люди, а 61% бедных семей — семьи с детьми.

"Зачистка" в России

Как только Владимир Путин "обнулил" президентские сроки, в РФ стартовала "зачистка". По стране прокатились обыски, аресты и суды — от Белокаменной до Дальнего Востока. 6 июля суд признал виновной в оправдании терроризма псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. 8 июля был арестован экс-журналист "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов, якобы за государственную измену. 9 июля прошли обыски у активистов кампании "Нет!" и "Открытой России", которые анонсировали на 15 июля акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге против "обнуления" Владимира Путина. В тот же день в Хабаровске задержали губернатора края, и это, видимо, стало для россиян последней каплей.

Главу Хабаровского региона доставили в Москву, где суд арестовал его на целых два месяца — до 9 сентября. В отношении Сергея Фургала возбуждено уголовное дело по ст. 210 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает пожизненное лишение свободы. Чиновника обвиняют в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Обвинение строится на показаниях его делового партнера, экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, за которого силовики взялись в прошлом году — как поговаривают злые языки, чтобы "выбить" показания на важных людей в регионе.

В близких к Кремлю кругах обсуждают, что, когда Белокаменная пытается устранить губернатора, используя историю 15-летней давности, это — весьма показательно. Дело в том, что в России для таких целей пускают в ход обвинения в коррупции, демонстрируя россиянам, 45% из которых, по данным последних исследований, живут на менее чем 15 тысяч рублей в месяц (в районе 210 долларов), украденные чиновником миллиарды. А у Сергея Фургала миллиардов не оказалось, так что силовикам пришлось, как говорится, из подручных материалов и палок мастерить уголовное дело, от которого в суде любой европейской страны адвокаты не оставили бы камня на камне.

"Воронков" на всех не хватит

Фургала арестовали и отправили в застенки Лефортовской тюрьмы, где в свое время от пыток умерло немало советских диссидентов. А уже 11 июля, неожиданно для властей, в Хабаровском крае на несогласованные акции протеста вышли тысячи россиян с откровенно антимосковскими и антипутинскими лозунгами. По оценкам очевидцев, в митингах в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах участвовало 35–40 тысяч россиян, которые несли плакаты и скандировали: "Путин вор!", "Москва, уходи", "Свободу Фургалу". Силовики наблюдали за акциями протеста, что означает, либо они не получили приказ из Москвы, либо отказались применять силу к местным жителям, как это было 20 апреля во Владикавказе, когда силовики не захотели разгонять народный сход, и Москве пришлось задействовать подразделения из других регионов.

Как арест Сергея Фургала, так и акции протеста на Дальнем Востоке неслучайны. Фургал выиграл выборы губернатора в 2018 году у кандидата от "Единой России", действующего губернатора, который был согласован Москвой. Во втором туре за него проголосовало 69,57% избирателей, что сделало невозможным фальсификацию. На посту губернатора Фургал не отличался лояльностью к Москве, что продемонстрировало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Хабаровский край занял второе место в десятке регионов с наименьшей явкой — 44,2% и шестое место в десятке регионов с наименьшей поддержкой поправок — 62,28%. А ведь Москва требовала обеспечить явку и голосование на уровне, не ниже президентских выборов-2018. Очевидно, провал голосования в Хабаровском крае и стал той последней каплей для Москвы, после которой там решили устранить губернатора.

Еще одну из версий озвучил Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, членом которой является Сергей Фургал. После ареста губернатора Владимир Вольфович открыто заявил с парламентской трибуны, что губернатор отказался возить в Москву деньги: "Называют ему (Фургалу — прим.) сумму, говорят, что каждый год возят. И так по всей стране! Он не стал возить три года, три коробки он не привез в Москву! Вот и все!" Примечательно, что лидер ЛДПР обвинили Москву в том, что ЛДПР пошла на сделку и дала провести "обнуление", а в ответ получила аресты, и пригрозил акциями протеста: "Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки надеваете. Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать. Но Бортников (глава ФСБ — прим.) — не Берия (экс-глава НКВД — прим.). И „воронков“ у вас не хватит. Придет время — мы вам, вашей власти объявим карантин. Это мы проведем революцию. Не то, что большевики там напортачили, Ельцин напортачил. Подросло поколение, которое вам ничего не простит и всех вас накажет".

Пушки вместо масла

Чем закончатся акции протеста в Хабаровском крае, увидим скоро. С учетом того, как проголосовали за "обнуление" регионы, можно говорить о том, что митинги начнутся в Камчатском крае, Иркутской, Томской, Мурманской, Новосибирской, Новгородской, Архангельской, Магаданской, Омской областях, Карелии, Алтайском крае, Якутии, Ненецком АО, Республике Коми — эти регионы стали аутсайдерами по явке и голосам за поправки в Конституцию РФ. В Москве знают, что обедневший, уставший от "домашнего самоареста", униженный, разочарованный антисоциальной политикой и не видящий перспектив народ не поддерживает "обнуление" и не верит в честность результатов голосования. Отсюда и решение Конституционного суда РФ, которое запрещает инициаторам митингов подавать заявки в черте города.

Режим самоизоляции, который Москва намеренно не отменяет, рассчитан ослабить стремление населения к протестам, а коронавирус является прекрасным прикрытием.

11 июля Москва сделала вид, что ничего не случилось в Хабаровском крае, но на следующий день люди опять вышли на акции протеста. Владимир Путин явно не рассчитывал, что "полыхнет" в регионе, ведь не регионы, а именно Москва в последнее годы неоднократно становилась местом акций протестов. Митинг на Болотной площади 2012 года и протесты перед выборами в Мосгордуму 2019 года стали самыми массовыми. Ожидая новую протестную волну, в ГУ МВД Москвы, сославшись на указ мэра Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности, напомнили, что любые публичные мероприятия в городе в условиях этого режима запрещены. Полиция призвала горожан воздерживаться от участия в незаконных акциях. Это предупреждение силовики сделали "в связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы". Но пока власти закручивали гайки в Москве и Санкт-Петербурге, резьбу сорвало в Хабаровске.

Ввиду роста протестных настроений, полное снятие коронаврусных ограничений в масштабах всей страны планируется нескоро — не ранее июля 2021 года. Это следует из текста проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая. Очевидно, к этому времени ожидается полная консервация власти в рамках сценария "быстрой трансформации" — проведение Единого дня голосования в сентябре, досрочных выборов в Государственную думу РФ осенью—зимой 2020 года, а также досрочных президентских выборов в марте 2021 года, о чем заговорили приближенные к Кремлю эксперты.

Но Кремль осознает, что люди могут выйти на улицы без разрешения властей, без призывов оппозиции и не взирая на "карантинные" ограничения. 13 мая в Госдуму внесен разработанный МВД РФ и одобренный правительством законопроект, который еще больше развязывает руки полиции. В нем оговорены новые права полиции на насилие: вскрывать авто в отсутствие владельца и без ответственности за причиненный вред, оцеплять и блокировать территории и жилые дома, проводить личный досмотр граждан, блокировать и удерживать митингующих, применять оружие при задержании. Кроме этого, вводится иммунитет для полицейских — они не будут подлежать преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей. Принятием этого закона власть РФ готовятся встретить недовольные народные массы.

Как говорится, будут пушки вместо масла. И пушки будут стрелять по народу.